Lancement de la 2ᵉ édition du Trophée Nyota Africa

L’association Nyota Africa en partenariat avec l’Institut National de la Femme (INF) organise à compter du jeudi 24 juillet 2025, la deuxième édition du trophée « Nyota Africa », baptisé cette année « Amazone 2025 ». C’est dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA).

Célébrer et valoriser le leadership féminin africain. Tel est l’objectif de la 2e édition du trophée « Nyota Africa », placée sous le thème : « Justice pour la femme, réparation en vue de la paix et la reconstruction d’une Nation prospère ». La présidente de l’INF Huguette Bokpe Gnancadja et co-marraine de l’événement a salué l’initiative de l’association. Elle a encouragé les femmes, notamment en milieu rural, ainsi que les organisations de la société civile, à se joindre à cette dynamique de valorisation, de sororité et de solidarité féminine.

Fière d’organiser cette 2ᵉ édition à Cotonou, la présidente de l’association Nyota Africa, Dominique Nsangolo a mis en avant les valeurs d’accueil, d’hospitalité et de bravoure du Bénin. Pour elle, le Trophée Nyota Africa s’inscrit dans une démarche de mise en lumière du génie féminin africain, dans un esprit de partage et de reconnaissance mutuelle.

Les activités prévues pour le 30 juillet 2025 incluront une conférence-débat, un circuit touristique, une soirée de gala et une cérémonie de distinctions honorant des femmes d’exception. Selon le représentant de l’association Nyota Africa, Samson Tohossoussi, le droit de participation est de 50.000 FCFA pour les autorités et femmes leaders, et à 30.000 FCFA pour les ONG. À travers le Trophée Nyota Africa, le Bénin s’affirme comme une terre de reconnaissance et d’engagement en faveur du leadership féminin.

A.A.A

25 juillet 2025 par ,