Laïssi Radji remplace feu Nestor Wadagni au CES

Monsieur Laïssi Radji a été nommé en qualité de membre du Conseil Economique et Social (CES) en remplacement de monsieur Nestor Wadagni au titre de la 6è mandature. C’est par décret du président de la République Patrice Talon en date du 13 janvier 2023.

Le président Patrice Talon vient de mettre fin à la vacance au poste au sein du Conseil Economique et Social (CES), 6è mandature.

Monsieur Nestor Wadagni, représentant des associations de développement des départements du Mono et du Couffo au Conseil Economique et Social (CES), décédé en cours de mandat, est remplacé pour le reste de la durée de la 6è mandature par monsieur Laïssi Radji. C’est par décret n°2023-002 du 13 janvier 2023.

Le décret vient entériner le choix fait par les associations de développement le 29 juillet 2022.

Laïssi Radji poursuivra le mandat jusqu’en juillet 2024.

Nestor Wadagni est le géniteur de l’actuel ministre d’Etat, ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni. L’ex vice-président du CES est un Ingénieur Statisticien Economiste sorti de la prestigieuse École Nationale de la Statistique Economique (ENSAE) de Paris. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l’administration publique. Nestor Wadagni est décédé le 3 septembre 2021 à l’âge de 67 ans.

Le Conseil Economique et Social (CES) est une assemblée consultative de 30 membres qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales.

L’institution donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises. Les projets de loi qui touchent l’économie et le social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Elle peut être aussi sollicitée directement par le chef de l’Etat sur tout problème lié à l’économie, au social, au culturel et aux sciences et techniques.

Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l’attention de l’Assemblée nationale et du Gouvernement sur les réformes d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.

Marc MENSAH

22 janvier 2023 par ,