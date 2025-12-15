Ladji renaît grâce au PAPC

La mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) transforme peu à peu plusieurs quartiers de la ville. C’est le cas du quartier Ladji, autrefois insalubre, régulièrement inondé et enclavé.

Situé dans le 6e arrondissement, Ladji bénéficie désormais d’infrastructures modernes qui améliorent la mobilité et le cadre de vie. Grâce au financement de la Banque Européenne d’Investissement et à la coordination de la SIRAT SA, plusieurs ouvrages d’assainissement et aménagements urbains ont été réalisés.

Le PAPC a notamment permis la construction d’un collecteur primaire de près de 1,3 km et le pavage de 1,4 km de rues, soit environ 41.000 m². Lancés en février 2022, les travaux ont rencontré des défis techniques qui ont prolongé leur durée initiale de 12 mois. La supervision a été assurée par le groupement INROS-LACKNER/IGIP AFRIQUE/IGIP/DECO et le pool PAPC de la SIRAT, avec AGETUR pour la maîtrise d’ouvrage déléguée.

« Avant, la voie était impraticable. Personne ne pouvait traverser le rond-point Sainte-Cécile. C’était un calvaire », raconte Georges Gnonlonfoun, chef du quartier. Aujourd’hui, la circulation est fluide, la zone assainie, et de nouvelles activités économiques se sont développées. « Quand vous venez ici les soirs, c’est un autre marché. Aïmonlonfidé, Toyôyômè sont des agglomérations qui ont des constructions sur pilotis. Les jeunes viennent donc ici les soirs pour se distraire, et faire des achats », a indiqué le chef quartier de Ladji.

Le PAPC a également généré jusqu’à 65.000 emplois à l’échelle du programme. « Nous remercions le président Talon de nous avoir donné la possibilité de rentrer chez nous plus facilement. Aujourd’hui, le Bénin a changé. Les bas-fonds sont devenus de grandes voies », confie un riverain.

Malgré ces avancées, certaines voies restent à aménager et des défis structurels persistent, notamment en matière d’électricité et d’accès à l’eau potable. Le chef du quartier appelle les autorités à accompagner la population pour libérer les espaces réservés et protéger les infrastructures contre le vandalisme.

