UNE BIBLIOTHEQUE VIVANTE DU PATRIMOINE ORAL

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral africain





Transmettre les contes d’hier aux oreilles d’aujourd’hui. C’est le pari de Labari, une nouvelle application mobile disponible sur Android et iOS

Offrir au grand public l’accès à des contes et récits africains, des faits historiques et des témoignages, racontés en langues locales africaines et traduits en français, c’est la mission et le défis que Labari vient relever. Cette application est une une bibliothèque numérique vivante pour préserver et diffuser la richesse des histoires africaines.
L’application propose une navigation intuitive :
 écoute en ligne ou hors ligne,
 possibilité d’ajouter des contenus en favoris,
 téléchargement pour un accès sans connexion,
 découverte par thématiques (sagesse, coutumes, récits historiques, contes fantastiques, etc.).

Labari est disponible avec déjà plusieurs centaines de contenus disponibles, trois langues (Fon, Wolof et français), avec des traductions permettant de toucher un public élargi.
Une expansion rapide et ambitieuse.
Le projet est actuellement déployé au Bénin et au Sénégal, avec un lancement prévu d’ici la fin de l’année en Côte d’Ivoire et au Cameroun. Dès l’an prochain, une extension progressive visera d’autres pays africains.

Préserver une mémoire en danger

Selon l’UNESCO, une langue disparaît toutes les deux semaines dans le monde. Et avec elle, ce sont des récits, des savoirs et une sagesse ancestrale qui s’éteignent. Sur un continent qui compte plus de 2000 langues, l’urgence de la conservation est immense.
En rendant ces histoires accessibles aussi bien aux Africains qu’à la diaspora, Labari s’inscrit comme un acteur clé dans la préservation de la mémoire culturelle.

Une ambition mondiale

« Chaque langue, chaque conte, chaque témoignage est un fragment de mémoire collective », rappellent les fondateurs. Leur ambition est claire : faire de Labari la référence mondiale du patrimoine oral africain.
Alors, en un clic, téléchargez Labari, faite de lui un ami et vous l’aimerez
https://labari.io

Iréné AKAI MESSAN
6 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




