Les producteurs agricoles du Zou s’engagent à approvisionner les usines de la GDIZ

À l’initiative de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (CNAB-Bénin) en partenariat avec la SIPI-Bénin, société en charge du développement et de l’exploitation de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé -Zè (GDIZ), les producteurs des communes de Djidja, Bohicon, Abomey, Covè, Agbangnizoun Zakpota, Zogbodomey, Ouinhi du département du Zou ont visité, mercredi 22 mai 2024, la GDIZ. La délégation était accompagnée d’élus locaux, de leaders politiques et d’opinion ainsi que des transformateurs de ladite zone agricole.

Ceux-ci découvrent le coton fibre transformé en fil, en vêtements dont des tenues des forces armées béninoises et maillots pour la prochaine coupe du monde, en drap et serviette ; le soja réduit en farine, huile et tourteaux et la transformation des noix d’ana garde.

« C’est du concret ce que nous sommes venus voir », s’est réjoui Matthias Agnoun, le maire de la commune de Djidja qui est à sa première visite.

« Ce que j’ai vu ici à Glo-Djigbé, c’est fascinant ! Quand on parle de transformation de nos produits locaux, on ne peut pas s’imaginer que dans notre pays ici au Bénin qu’il y a une telle structure couvrant une telle superficie avec de grandes usines qui peuvent transformer nos produits locaux tels que le soja, le coton, les noix de cajou en produits finis », a expliqué Paul Houessou, le président du Cadre de Concertation des Acteurs des Filières de l’Arbori-cultures Fruitières (CCAFAF) Pôle 5.

Les producteurs de la zone agricole du Zou venus à la GDIZ entendent œuvrer pour que les usines au sein de la GDIZ puissent avoir la matière première pour pouvoir fonctionner à plein temps. Ils s’engagent une fois arrivés dans leur contrée respective à sensibiliser les autres producteurs.

« Nous avons assez désormais assez d’unités de transformations de nos produits agricoles qui ont besoins de matières premières. En ce qui concerne la vente de nos produits agricoles, on doit leur dire de penser à la vente à l’interne », a indiqué Cica Elise Sondjo épouse Houessoukpè, femme transformatrice et présidente de l’Union Nationale des transformateurs/Transformatrices de soja dans la commune de Zogbodomey.

A en croire ces producteurs, c’est une occasion pour inviter tous les agriculteurs à redoubler d’effort afin de mettre à disposition des usines d’importantes quantités de matières premières.

