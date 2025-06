La visite de Olushegun Bakari au Caire (en images)

Le ministre des Affaires étrangère, Olushegun Adjadi Bakari, a effectué du 3 au 4 juin 2025, une visite au Caire. Il a rencontré d’éminentes personnalités égyptiennes et procédé à la signature de nombreux accords de coopération renforçant ainsi la coopération entre le Bénin et l’Egypte.

Le Bénin et l’Egypte entretiennent depuis plusieurs décennies, de bonnes relations de coopération. Au cours d’une visite au Caire les mardi 3 et mercredi 4 juin 2025, le ministre des Affaires étrangères a rencontré plusieurs personnalités du pays, notamment son homologue Badr Abdelatty, le Général Abdelmegied Sakr, ministre égyptien de la défense.

La visite placée sous les auspices des présidents Patrice Talon et Abdel Fattah al-Sissi, a permis de renforcer la coopération entre les deux Etats, et d’ouvrir la voie à de nouvelles perspectives.

Avec Dr. Badr Abdelatty, Olushegun Bakari a procédé à la signature de deux accords majeurs. Un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux et de service, facilitant ainsi la mobilité des officiels et renforçant les échanges institutionnels ; et un accord de coopération en formation diplomatique, visant à mutualiser les expertises et à perfectionner les compétences des diplomates des deux pays.

Les échanges avec le Général Abdelmegied Sakr, ont porté sur les questions cruciales de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du Sahel. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de collaborer et de renforcer la coopération dans le domaine militaire.

