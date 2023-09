La visite de Macron à Rabat n’est pas encore programmée

La visite du président de la République française au Maroc, n’est ni à l’ordre du jour, ni programmée, selon une source officielle de Rabat. Cette information vient contredire la cheffe de la diplomatie française, qui a annoncé une visite d’Emmanuel Macron à SM le Roi Mohammed VI.

Dans une interview à une chaîne d’information, la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait annoncé la programmation d’une visite du président Macron au Maroc, sur invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Mais cette information vient d’être démentie.

La visite du président français, Emmanuel Macron au Maroc « n’est pas à l’ordre du jour et n’est pas programmée », a indiqué une source gouvernementale officielle marocaine

La même source s’étonne que « Madame Colonna ait pris cette initiative unilatérale et se soit donnée la liberté de faire une annonce non concertée concernant une échéance bilatérale importante ».

