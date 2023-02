La visite au Sénégal du Roi Mohammed VI reportée

Le Roi Mohammed VI n’a plus effectué le voyage au Sénégal ce mercredi 22 février 2023 comme annoncé. Cette visite de travail a été reportée pour des raisons de santé.

Pour des raisons de santé, le Roi du Maroc décale de quelques jours sa visite de travail et d’amitié au Sénégal. Le médecin personnel de Sa Majesté le Roi a recommandé au Souverain d’observer « une période de repos et d’éviter de voyager durant quelques jours », renseigne un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

La visite du Roi selon l’ambassadeur marocain au Sénégal, vise à confirmer la qualité des relations « exceptionnelles » entre Dakar et Rabat. Le but visé à travers cette visite, est de tracer des feuilles de route, de formuler des réponses aux multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels les deux pays font face, et qui ne peuvent être appréhendés que dans le cadre d’une démarche coopérative et solidaire.

SM Mohammed VI devrait au cours de cette visite, inaugurer certaines infrastructures, et procéder à la signature de plusieurs accords de partenariat avec le Sénégal.

F. A. A.

22 février 2023 par