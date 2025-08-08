vendredi, 8 août 2025 -

1247 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)     Examen national : Les taux de réussite par département au BAC 2025 :     Baccalauréat 2025 au Bénin : Un taux de réussite record de 73,02 % : Ce mercredi 9 juillet 2025, l’Office du Baccalauréat du Bénin a dévoilé (…)     Département de l’Atacora :Un élève mineur arrêté après le cambriolage d’un collège :    

Insécurité au Sénégal

La villa d’une Béninoise cambriolée à Dakar, 5 agents de sécurité tués

Numéraire, bijoux et autres objets de valeur emportés




La résidence « Les Diamantines », propriété de l’architecte béninoise Lydia Assani, a été le théâtre d’un cambriolage dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 août 2025. Le bilan fait état de 05 agents de sécurité tués, du numéraire, des bijoux et autres objets de valeur emportés.

La villa de Lydia Assani, une béninoise vivant au Sénégal attaquée par des malfrats. 18 individus encagoulés, armés de fusils de chasse, machettes, couteaux et marteaux, ont envahi la villa située sur la route de Nguérigne, derrière le complexe hôtelier La Tanière aux environs de 2 heures du matin. Selon la presse sénégalaise, les malfrats profitant de l’absence de la propriétaire en déplacement à l’étranger, ont d’abord neutralisé les 5 vigiles présents.
Après avoir neutralisé les agents de sécurité, ils pénètrent dans la villa et réveillent « brutalement » une domestique et la fille de la propriétaire, âgée de 7 ans à qui ils demandent l’emplacement du coffre-fort. Terrifiées et rouées de coups, ces dernières révèlent l’emplacement du coffre qui contenait une somme estimée à plus de 10 millions de francs CFA en espèces.
Déterminés à dépouiller leur victime de tous ses biens, le groupe de malfrats se scindent en deux. Un groupe selon nos sources, s’attèle à fouiller de fond en comble les tiroirs, meubles et tous les effets personnels de la béninoise. Dans sa chambre, ils découvrent ses bijoux en diamant, or et des pierres précieuses soigneusement rangés.
Pendant ce temps, l’autre groupe selon dakaractu, commet l’irréparable. Cinq des assaillants violent collectivement la fille adoptive de la propriétaire âgée de 28 ans, d’abord dans sa chambre, puis dans la cave où étaient enfermés les chiens de garde.
Après leur forfait, les malfrats en partant dérobent le véhicule familial, une Ford Limited, qu’ils abandonnent plus tard à Campement Nguékokh. Les victimes ne parviennent à alerter la propriétaire depuis l’étranger qu’aux environs de 4 heures du matin. Celle-ci contacte son chauffeur qui donne l’alerte au commissariat de Saly Portudal. L’enquête ouverte suit son cours.
La victime de viol collectif selon les mêmes sources, est prise en charge médicalement, avec des soins d’urgence, un traitement prophylactique contre le VIH, et un accompagnement psychologique.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un taxi-moto se donne la mort par pendaison


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 6 août 2025 au quartier Ganou à Parakou, le corps sans vie (…)
Lire la suite

Les familles sommées de retirer les corps abandonnés


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des corps abandonnés depuis plus d’un an reposent encore dans des (…)
Lire la suite

Une poissonnerie vidée de centaines de carcasses de poulets en putréfaction


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une opération d’évacuation de carcasses de poulets en putréfaction a (…)
Lire la suite

Le chef de terre du royaume de Kouandé n’est plus


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sa Majesté Kouandé Sounon, chef de terre du royaume de Kouandé a (…)
Lire la suite

Les émissaires du maire au contact des sinistrés


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sur instruction du maire de la commune de Bohicon, Sylvestre Adongnibo, (…)
Lire la suite

Des morts et des blessés après un accident à Dassa


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Dassa, dans le département des Collines a encore enregistré (…)
Lire la suite

Un ‘’pasteur’’ arrêté pour opposition à la vaccination


23 juillet 2025 par Marc Mensah
Un groupe de fidèles s’oppose, au nom de sa foi religieuse, à la (…)
Lire la suite

Un agriculteur profane une tombe pour booster sa récolte


21 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Les éléments de la police républicaine ont procédé, du mercredi 16 au (…)
Lire la suite

Un ancien député béninois s’en est allé


18 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
François Falovè Sounouvou, ancien député à l’Assemblée nationale, (…)
Lire la suite

Un jeune homme retrouvé mort pendu à Matéri


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 15 juillet 2025, le corps sans vie d’un jeune homme a été (…)
Lire la suite

Décès de Guy HOUETO, ancien fonctionnaire à l’UNESCO


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Guy Laurent HOUETO, un ancien cadre de l’Organisation des Nations Unies (…)
Lire la suite

Un redoutable malfrat neutralisé à Dogbo


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a mis hors de tout état de nuire, un redoutable (…)
Lire la suite

Un homme empoisonne sa compagne à l’acide et la dépouille de ses biens


11 juillet 2025 par Marc Mensah
Recherché depuis plus d’un an pour vol et administration de substances (…)
Lire la suite

Une fillette retrouvée morte à Bonou


11 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ahouanzounmè, une localité de l’arrondissement de Damê-Wogon, dans la (…)
Lire la suite

Une cargaison de médicaments contrefaits saisis à Adjarra


10 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat frontalier de Police de Mèdédjonou, dans (…)
Lire la suite

Une affaire de 18 millions F oppose une veuve et sa belle-famille


7 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Abomey-Calavi, une veuve a assigné sa belle-famille et l’ami de son (…)
Lire la suite

Un homme meurt en pourchassant un mouton


2 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Setto, une localité de la commune de Djidja, dans le département du (…)
Lire la suite

Un homme tue sa femme et l’enterre dans une fosse


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Un homme a été interpellé par la police républicaine après avoir tué et (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires