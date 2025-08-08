La villa d’une Béninoise cambriolée à Dakar, 5 agents de sécurité tués

La résidence « Les Diamantines », propriété de l’architecte béninoise Lydia Assani, a été le théâtre d’un cambriolage dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 août 2025. Le bilan fait état de 05 agents de sécurité tués, du numéraire, des bijoux et autres objets de valeur emportés.

La villa de Lydia Assani, une béninoise vivant au Sénégal attaquée par des malfrats. 18 individus encagoulés, armés de fusils de chasse, machettes, couteaux et marteaux, ont envahi la villa située sur la route de Nguérigne, derrière le complexe hôtelier La Tanière aux environs de 2 heures du matin. Selon la presse sénégalaise, les malfrats profitant de l’absence de la propriétaire en déplacement à l’étranger, ont d’abord neutralisé les 5 vigiles présents.

Après avoir neutralisé les agents de sécurité, ils pénètrent dans la villa et réveillent « brutalement » une domestique et la fille de la propriétaire, âgée de 7 ans à qui ils demandent l’emplacement du coffre-fort. Terrifiées et rouées de coups, ces dernières révèlent l’emplacement du coffre qui contenait une somme estimée à plus de 10 millions de francs CFA en espèces.

Déterminés à dépouiller leur victime de tous ses biens, le groupe de malfrats se scindent en deux. Un groupe selon nos sources, s’attèle à fouiller de fond en comble les tiroirs, meubles et tous les effets personnels de la béninoise. Dans sa chambre, ils découvrent ses bijoux en diamant, or et des pierres précieuses soigneusement rangés.

Pendant ce temps, l’autre groupe selon dakaractu, commet l’irréparable. Cinq des assaillants violent collectivement la fille adoptive de la propriétaire âgée de 28 ans, d’abord dans sa chambre, puis dans la cave où étaient enfermés les chiens de garde.

Après leur forfait, les malfrats en partant dérobent le véhicule familial, une Ford Limited, qu’ils abandonnent plus tard à Campement Nguékokh. Les victimes ne parviennent à alerter la propriétaire depuis l’étranger qu’aux environs de 4 heures du matin. Celle-ci contacte son chauffeur qui donne l’alerte au commissariat de Saly Portudal. L’enquête ouverte suit son cours.

La victime de viol collectif selon les mêmes sources, est prise en charge médicalement, avec des soins d’urgence, un traitement prophylactique contre le VIH, et un accompagnement psychologique.

