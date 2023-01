La vice-présidente de la HAAC élue député

Cécile Sègbégnon Ahoumènou, actuelle vice-présidente de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), figure parmi les 109 députés élus à l’Assemblée nationale, 9è législature à l’issue de la proclamation des résultats provisoires des législatives.

Positionnée dans la 19è Circonscription Electorale (Sèmè-Podji, Porto-Novo, Adjarra et Aguégués) sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau au titre des candidatures exclusivement réservées aux femmes, l’actuelle vice-présidente de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Cécile Sègbégnon Ahoumènou est élue à l’Assemblée nationale, 9è législature.

Cécile Sègbégnon Ahoumènou est professionnelle des médias et ancienne fonctionnaire de l’Office de Radio et Télévision du Bénin (ORTB).

