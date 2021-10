Mme Talata et des personnalités honorent Lolo Chidiac

La cérémonie de huitaine de Lolo Chidiac, opérateur économique et président fondateur des Buffles du Borgou, s’est tenue, samedi 9 octobre 2021, au domicile du défunt au quartier Yarakinnin dans le premier arrondissement de Parakou.

La vice-présidente de la République Chabi Talata Zimé et plusieurs autres personnalités du Bénin et des délégations étrangères se sont rendues, samedi 9 octobre 2021, à Parakou dans le cadre de la huitaine de Lolo Mohamed Chidiac, décédé le 1er octobre dernier.

Dans ses mots d’hommage à l’illustre disparu, Rachidi Gbadamassi, député à la 8è législature a fait savoir que « le président Lolo est une légende, une grande personnalité politique, sportive et un grand homme d’affaires ». C’est ce qui témoigne la présence des autorités gouvernementales à la cérémonie de huitaine du défunt, a-t-il précisé avant de demander à Dieu tout-puissant d’accueillir Lolo Mohamed Chidiac dans son royaume.

Nazer Dossa, ancien compagnon de Lolo Mohamed Chidiac , salue un homme humble et épris de justice.

Pour Adidja Soumath, porte-parole de la délégation Niger venue à la cérémonie, Lolo Mohamed Chidiac est « un grand homme » dont la réputation dépasse les frontières du Bénin.

L’illustre disparu est un opérateur économique et président fondateur des Buffles du Borgou.

Il a été membre du conseil communal de Parakou.

