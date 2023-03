La vente aux enchères des biens immeubles de AJAVON reportée

La vente aux enchères des biens immeubles saisis sur l’homme d’affaires Sébastien AJAVON n’a plus démarré mardi 14 mars 2023 au tribunal de première instance de Porto-Novo comme annoncée. La vente ordonnée par la justice béninoise est reportée au mois de mai.

Mardi 14 mars dernier, 18 immeubles saisis sur l’homme d’affaires Sébastien AJAVON dans le cadre d’une procédure judiciaire devraient être vendus aux enchères. Mais pour des raisons qu’on ignore encore, la vente de ce premier lot d’immeubles situés dans la commune de Sèmè-Kpodji a été reportée. L’opération est reportée pour le mois de mai prochain, rapportent des sources concordantes.

Poursuivi dans une affaire de faux et usage de faux, Sébastien JAVON a été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à une peine de 05 ans d’emprisonnement, et à une amende de 160 milliards de francs CFA à l’administration fiscale.

En plus de ce premier lot d’immeubles, un autre lot de 15 immeubles seront mis en vente aux enchères dans la commune d’Abomey-Calavi.

F. A. A.

