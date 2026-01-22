La transition énergétique africaine… propulsée par les usines chinoises

Les panneaux solaires chinois inondent l’Afrique. Pour des millions de ménages, c’est l’électricité enfin. Pour certains États, une dépendance technologique supplémentaire. Pour d’autres, une opportunité industrielle — à condition que l’assemblage local devienne une stratégie durable, et non un slogan politique.

Quand le protectionnisme occidental redessine les routes de l’énergie

En ce début d’année 2026, le commerce mondial entre dans une nouvelle phase de fragmentation. Aux États-Unis, le président Donald Trump a de nouveau agité la menace d’une hausse généralisée des droits de douane, ciblant aussi bien la Chine que certains partenaires occidentaux. Dans ce climat, Pékin accélère la redirection de ses capacités industrielles vers les marchés du Sud, au premier rang desquels l’Afrique. Cette dynamique est particulièrement visible dans un secteur stratégique : la transition énergétique. Si l’on veut comprendre où la Chine exporte aujourd’hui le plus vite, il faut regarder les flux d’équipements solaires, d’onduleurs et de batteries. En 2025, l’Afrique a importé un volume record de panneaux solaires chinois. Selon les données compilées par les douanes chinoises et relayées par plusieurs cabinets spécialisés, le continent a absorbé environ 1,57 gigawatt de panneaux solaires chinois sur le seul mois de mai 2025, un sommet historique. Sur les cinq premiers mois de l’année, au moins 22 pays africains auraient plus que doublé leurs importations.

L’Afrique électrifiée « par le bas »

Ce boom ne se limite pas aux grands projets étatiques. Le magazine WIRED décrit un phénomène plus discret mais politiquement décisif : l’électricité arrive aussi foyer par foyer, par kits solaires individuels, mini-réseaux et installations hors réseau, là où les infrastructures publiques tardent à suivre. Ce basculement est silencieux mais profond. L’accès à l’énergie cesse d’être exclusivement un programme d’État pour devenir un marché diffus, porté par des ménages, des micro-entrepreneurs et des collectivités locales. Dans de nombreuses zones rurales ou périurbaines, l’équipement solaire chinois constitue désormais la première source d’électricité stable.

L’exemple algérien, symptôme d’une accélération

Parmi les pays les plus emblématiques figure Algérie. En 2025, le pays a enregistré l’une des plus fortes hausses d’importations de panneaux solaires chinois sur le continent, dans un contexte de diversification énergétique et de pression sur les subventions publiques. Cette accélération illustre un paradoxe fréquent : des États producteurs d’hydrocarbures se tournent vers des équipements solaires importés pour sécuriser leur mix énergétique à court terme.

La face cachée de la transition : où est la valeur ajoutée ?

Toutefois, derrière cette success-story « verte » se cache une question centrale : où se crée la valeur ? Selon WIRED, la fabrication locale de panneaux solaires en Afrique reste extrêmement limitée. Lorsqu’elle existe, elle se cantonne le plus souvent à l’assemblage final — la partie la moins rémunératrice et la plus exposée aux chocs de prix de la chaîne de valeur.La quasi-totalité des cellules photovoltaïques, des composants critiques et des technologies de stockage est produite en Chine. Résultat : l’Afrique importe massivement des équipements stratégiques sans capter, pour l’instant, les segments à forte valeur ajoutée que sont la conception, les matériaux avancés ou la fabrication de composants clés.

Trois trajectoires possibles pour les États africains

Face à cette réalité, les États africains se retrouvent devant trois options clairement identifiées par les économistes de l’énergie.La première consiste à importer massivement pour électrifier vite. C’est l’option la plus efficace à court terme, celle qui répond immédiatement aux besoins sociaux et économiques, mais accroît la dépendance technologique et commerciale.La deuxième voie est celle du ralentissement stratégique pour industrialiser localement. Elle vise la souveraineté énergétique, mais comporte un coût social élevé si l’accès à l’électricité tarde, notamment pour les populations les plus vulnérables. La troisième, plus complexe, est une stratégie hybride : importer les équipements chinois tout en développant des capacités locales d’assemblage, de maintenance, de fabrication de composants annexes — câbles, structures, onduleurs — et de normalisation technique. C’est cette option qui permettrait de transformer une transition énergétique subie en filière industrielle structurée.

La Chine, au-delà du commerce : infrastructures et investissements

Dans cette lecture, la relation sino-africaine ne se résume plus à un simple échange marchand. Elle combine infrastructures, technologies et capacité d’État. Cette dynamique se retrouve dans la montée des investissements chinois dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures, notamment en Afrique du Sud, où des partenariats industriels tentent d’articuler importations, production locale et exportation régionale.Pour Pékin, ces investissements servent aussi un objectif stratégique : sécuriser des débouchés à long terme pour ses industries vertes, dans un contexte où les marchés occidentaux deviennent plus incertains sous l’effet des politiques protectionnistes américaines.

2026, l’année du choix industriel

La grande question de 2026 n’est donc pas de savoir si la Chine vend à l’Afrique — elle vend déjà, et massivement. La véritable interrogation est ailleurs : l’Afrique transformera-t-elle cette vague d’importations en filière structurée, créatrice d’emplois, de compétences, de normes et d’innovation, ou se contentera-t-elle d’une transition énergétique financée par une facture d’importation croissante ?Dans un monde où les droits de douane redeviennent une arme politique, la transition énergétique africaine est aussi un test de souveraineté économique. Elle dira si le continent peut convertir l’urgence climatique et sociale en levier industriel, ou s’il restera un marché final dans la nouvelle géographie mondiale de l’énergie.

