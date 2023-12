Des inconnus ont peint des symboles nazis (croix gammée) sur la tombe de l’ancien chancelier allemand (1974-1982) Helmut Schmidt dans un cimetière de Hambourg. C’est ce que rapporte l’agence de presse DPA en se référant à un représentant de la police locale.

Selon ses informations, les faits se sont produits vendredi soir. Ce samedi, Helmut Schmidt aurait eu 105 ans. Les circonstances des faits et l’identité des auteurs n’ont pas encore été établies. On ne sait pas non plus s’ils avaient des complices. La pierre tombale a été nettoyée. L’enquête se poursuit.

TASS

23 décembre 2023 par