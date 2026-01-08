La star nigériane Davido à Cotonou

L’ icône mondiale de l’afrobeats Davido est arrivé à Cotonou ce jeudi 8 janvier, pour sa participation à l’édition 2026 des Vodun Days.

L’artiste nigerian vient de fouler le sol béninois. Il est attendu sur scène dans le cadre du concert géant prévu à Ouidah, l’un des temps forts de cette édition 2026. Connu pour ses performances énergiques et ses titres à succès planétaires, l’artiste nigérian promet un spectacle mémorable sur la plage historique de la cité de Ouidah.

Les Vodun Days se positionnent aujourd’hui comme une vitrine culturelle d’envergure, mêlant traditions, spiritualité, arts et musique contemporaine. L’arrivée de Davido renforce davantage l’attractivité de l’événement et confirme l’ambition du Bénin de s’imposer comme une destination culturelle incontournable en Afrique et dans le monde.

