L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Palais de la Marina Pas de Conseil des ministres ce mercredi

7 janvier 2026 par ,

Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, au Palais de la Marina. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres n’aura pas lieu. La (…)

Vodun Days 2026 Le guide pratique pour se rendre à Ouidah

7 janvier 2026 par ,

Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de visiteurs à l’occasion des Vodun Days. Pour garantir la sécurité et le confort de tous, un (…)

Vodun Days 2026 La star Ciara à Cotonou

7 janvier 2026 par ,

La star internationale bénino-américaine Ciara a foulé le sol béninois dans la nuit du mardi 6 janvier 2026. La chanteuse et icône mondiale de la musique urbaine a été (…)

Élections communales 2026 : Le Bloc Républicain mise sur la gouvernance locale et la transparence

7 janvier 2026 par

Trois ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le parti dresse un bilan lucide. Il note que des avancées notables ont été enregistrées dans (…)

Message de la FCBE

7 janvier 2026 par

De façon simplifiée, la décentralisation se définit comme l’administration à la base, la gestion du prolongement de l’État par les collectivités locales. Ainsi, elle (…)

Elections couplées du 11 janvier 2026 Liste des moniteurs communaux de la CBDH pour le scrutin

7 janvier 2026 par ,

Suite à l’appel à candidatures lancé en décembre dernier pour le suivi des élections générales, la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) a rendu public le (…)

