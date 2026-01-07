La star Ciara à Cotonou

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Palais de la Marina
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, au Palais de la Marina.
La séance hebdomadaire du Conseil des ministres n’aura pas lieu. La (…)
Vodun Days 2026
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de visiteurs à l’occasion des Vodun Days. Pour garantir la sécurité et le confort de tous, un (…)
Vodun Days 2026
7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La star internationale bénino-américaine Ciara a foulé le sol béninois dans la nuit du mardi 6 janvier 2026.
La chanteuse et icône mondiale de la musique urbaine a été (…)
Élections communales 2026 :
7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Trois ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le parti dresse un bilan lucide. Il note que des avancées notables ont été enregistrées dans (…)
7 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
De façon simplifiée, la décentralisation se définit comme l’administration à la base, la gestion du prolongement de l’État par les collectivités locales. Ainsi, elle (…)
Elections couplées du 11 janvier 2026
7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Suite à l’appel à candidatures lancé en décembre dernier pour le suivi des élections générales, la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) a rendu public le (…)
Tribunal de Commerce de Cotonou
7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société Perfect Office SARL à verser plus de 15 millions de FCFA au promoteur de l’établissement BMT Equi Service dans le (…)
