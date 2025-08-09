samedi, 9 août 2025 -

Pour pratiques collusoires

La société PLOFERDEBE SERVICES et son gérant exclus des marchés publics ‎




L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé le 24 juillet 2025, l’exclusion de la commande publique en République du Bénin de la société PLOFERDEBE SERVICES et son gérant, M. Thierry AZEHOUNGBO.‎

‎Saisie pour des présomptions de pratiques entre les soumissionnaires « PLOFERDEBE SERVICES » et « SETC BÉNIN » dans le cadre de l’appel d’offres du 27 février 2025 relatif à la réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d’eau (extension du réseau d’eau potable) pour les lots 1, 4 et 5 en Accord-cadre de deux (02) à bons de commande, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a tranché.

‎Il a été ordonné le rejet des offres des sociétés « PLOFERDEBE SERVICES » et « SETC BÉNIN ».

‎Sont également exclus des marchés publics en République du Bénin : pour une durée de deux (02) ans, à compter du 31 juillet 2025 au 30 juillet 2027, les sociétés « PLOFERDEBE SERVICES » et « SETC BÉNIN » ; pour une durée de cinq (05) ans, à compter du 31 juillet 2025 au 30 juillet 2030, messieurs AZEHOUNGBO Thierry et AGBAHOUNGBA Augustin Ferdinand, gérants respectifs des sociétés « PLOFERDEBE SERVICES » et « SETC BÉNIN ».

‎Selon les faits, « monsieur AGBAHOUNGBA Augustin Ferdinand, gérant de la société SETC BÉNIN, a retiré au nom et pour le compte de ladite société, le dossier d’appel d’offres en cause et soumis une offre au nom et pour le compte de PLOFERDEBE SERVICES qui est son concurrent direct ».

‎À l’audition le 21 juillet 2025, monsieur AGBAHOUNGBA a expliqué avoir déposé pour un tiers qui ne disposait pas de pièce d’identité. Il n’y avait aucun accord entre les deux sociétés, a justifié monsieur AZEHOUNGBO.

‎Mais l’instruction du dossier a révélé que l’offre du soumissionnaire PLOFERDEBE SERVICES contenait un formulaire PER1 établi au profit du personnel d’encadrement M. KOUDJROHEDE Boris et porte au niveau du candidat, la mention « SETC BÉNIN » alors que le nom de l’employeur porte la mention « PLOFERDEBE SERVICES ».

‎Pour l’ARMP, « les sociétés PLOFERDEBE SERVICES et SETC BÉNIN ont méconnu le règlement en matière de concurrence, notamment les règles d’éthique et de déontologie prohibant toutes les formes de collusion entre candidats et soumissionnaires ».‎

‎ Ces pratiques, renseigne la décision de l’ARMP en date du 24 juillet 2025, sont illégales et nuisent à l’intégrité des processus de passation et d’attribution des marchés publics, augmentant les coûts pour les autorités contractantes et réduisant la qualité des prestations.
‎M. M.

9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




