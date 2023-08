La société Eramet suspend ses opérations au Gabon après le coup d’État

La société minière française Eramet a suspendu ses activités au Gabon à cause d’une tentative de coup d’État des militaires du pays après l’annonce des résultats de l’élection présidentielle, a rapporté Reuters, citant une déclaration d’un porte-parole de l’entreprise.

"Depuis ce matin, toutes les opérations de Comilog et Setrag ont été mises à l’arrêt et le trafic ferroviaire a été suspendu", a déclaré un porte-parole d’Eramet.

Eramet détient une participation majoritaire dans Comilog, qui mine de manganèse dans la province orientale du Haut-Ogooué. Selon le site de l’entreprise, Comilog extrait plus de 5 millions de tonnes de produits par an. Par ailleurs, le complexe métallurgique de Moanda, ouvert en 2014, développe le silicomanganèse, un alliage utilisé dans la sidérurgie et contenant 69% de manganèse. L’entreprise Setrag est une filiale de Comilog, qui est spécialisée dans le transport ferroviaire.

Auparavant, un groupe d’officiers supérieurs des forces armées gabonaises avait annoncé à la télévision nationale son arrivée au pouvoir et annulé les résultats de l’élection présidentielle et législatives du 26 août. Selon Reuters, parmi les rebelles se trouvent des représentants des services de sécurité, de la garde nationale et présidentielle, de l’armée et de la police. Le coup d’État a eu lieu presque immédiatement après que le Conseil gabonais des élections (CGE) a annoncé que l’actuel président du pays, Ali Bongo Ondimba, avait été réélu pour un troisième mandat.

