La situation sécuritaire au Bénin préoccupe les évêques

A Cotonou dans la capitale économique du Bénin, la Conférence épiscopale (CEB) a tenu les 03, 04 et 05 janvier 2023, la 2e session ordinaire plénière de l’année pastorale 2022-2023. Les évêques se sont préoccupés au cours des assises, de la situation sécuritaire dans le pays.

Malgré tous les efforts remarquables du gouvernement, la situation sécuritaire au Bénin reste inquiétante. Les évêques du Bénin l’ont souligné au terme des travaux de la 2e session ordinaire plénière de l’année pastorale 2022-2023.

A travers un communiqué publié jeudi 05 janvier 2023, la Conférence épiscopale du Bénin a déploré les braquages, les actes de vandalisme, les vols et enlèvement de personnes qui continuent de « troubler la sérénité » des paisibles citoyens. Très préoccupée par une telle situation qui perdure et freine considérablement l’élan de développement du pays, la Conférence épiscopale du Bénin exhorte les autorités en charge de la sécurité nationale à ne point baisser la garde. Elle a par ailleurs invité la population à la vigilance et à une franche collaboration avec les forces de l’ordre et de sécurité pour plus d’efficacité en vue d’un retour à la quiétude et à la sérénité.

Le clergé catholique a examiné à l’occasion, plusieurs autres sujets dont les législatives du dimanche 08 janvier prochain. Il a renouvelé son souhait pour un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique.

F. A. A.

6 janvier 2023