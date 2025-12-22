lundi, 22 décembre 2025 -

1401 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Après la mutinerie déjouée

‘’La situation est stabilisée’’ dans les FAB (Général Gbaguidi)




Le chef d’état-major général, le général de division Fructueux Gbaguidi, a fait le point sur la situation au sein des Forces Armées Béninoises (FAB), après la tentative de mutinerie déjouée du 7 décembre 2025.

« Tout va bien dans les Forces armées béninoises à présent », a rassuré le chef d’état-major général, deux semaines après la mutinerie déjouée du 7 décembre dernier. Le général de division Fructueux Gbaguidi a reconnu tout de même la gravité des faits survenus.

Le chef d’état-major n’a pas caché son indignation face à l’implication de militaires dans les événements du 7 décembre. « Que des frères d’armes retournent leurs armes contre la République est une honte », a-t-il indiqué sur Bip radio.

Dans les jours qui ont suivi les événements, l’état-major a engagé une série d’actions internes destinées à évaluer la situation. Une revue du personnel a permis d’identifier des cas de désertion ainsi que des implications directes ou indirectes. « Le point a été fait et le compte rendu transmis à l’autorité suprême », a indiqué le général Gbaguidi, sans toutefois livrer de précisions supplémentaires.

Sur le plan judiciaire, le chef d’état-major a souligné que l’armée ne conduit pas les investigations. Les enquêtes ont été confiées à la Police républicaine, qui poursuit son travail de manière autonome. À ce stade, une trentaine de personnes ont été interpellées et plusieurs autres demeurent en garde à vue. « Dans quelques semaines, nous saurons qui sera inculpé ou non », a-t-il précisé, appelant à la patience.

Au-delà des procédures, le climat au sein des FAB est marqué par une phase de réflexion et de recentrage. Le général Gbaguidi a reconnu avoir été personnellement affecté par l’implication de Pascal Tigri, le cerveau présumé de la mutinerie. « Je prie pour lui, parce qu’il a posé des actes très graves ».

Pour le chef d’état-major, cette épreuve doit servir de leçon collective. « Les grandes nations passent toujours par des épreuves », a rappelé le général de division Fructueux Gbaguidi.
M.M. 

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Programme des obsèques de l’épouse du général BADA


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sourou Berthe KOUGBLENOU, l’épouse du général de corps aérien BADA (…)
Lire la suite

’’C’est toujours la Constitution de 1990’’ (Prof Gilles Badé)


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La promulgation de la Constitution révisée le 17 décembre dernier (…)
Lire la suite

Ces compétences que la Cour constitutionnelle cède au Sénat


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle voit son champ d’action se réduire au profit (…)
Lire la suite

RD Congo – Bénin : soutenez notre sélection nationale lors du match de (…)


19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sponsor officiel de la CAN 2025, 1xBet revient sur les matchs (…)
Lire la suite

Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (…)
Lire la suite

Patrice Talon promulgue la Constitution révisée


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a promulgué ce mercredi 17 décembre (…)
Lire la suite

De faux médicaments saisis au marché de Houègbo


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de (…)
Lire la suite

Patrice Talon justifie le mandat de 7 ans


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a justifié, ce 18 décembre 2025, le mandat (…)
Lire la suite

L’OMS tient le deuxième sommet mondial sur la médecine traditionnelle


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert ce 17 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Voyous et petits terroriste à l’origine de la mutinerie (Talon)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Le policier Delcoz Kindjanhoundé déposé en prison


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
Lire la suite

Keith Sonon termine son défi pour le Guinness World Record


17 décembre 2025 par Marc Mensah
La cheffe Keith Sonon a mis un terme à son défi Guinness World Records, (…)
Lire la suite

Suspension partielle d’entrée aux États-Unis pour les Béninois


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les États-Unis ont décidé d’imposer des restrictions d’accès à leur (…)
Lire la suite

Patrice Talon en conférence de presse ce jeudi


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon sera face à la presse béninoise ce (…)
Lire la suite

Talon promulgue la loi portant révision de la Constitution


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la République Patrice Talon va promulguer ce mercredi (…)
Lire la suite

Les raisons du retard de la publication de la liste des agents électoraux


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a été confrontée à (…)
Lire la suite

AVIS DE RECRUTEMENT


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
ÉLITE INTERIM BÉNIN recrute un INGENIEUR TRAVAUX PRINCIPALdisponibilité (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires