La session budgétaire ouverte au parlement

La deuxième session ordinaire de l’année 2023 de l’Assemblée nationale consacrée essentiellement à l’examen du projet de budget général de l’État, gestion 2024 s’est ouverte, mardi 31 octobre 2023.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a procédé au lancement de la deuxième session de l’année 2023 encore appelée session budgétaire. C’est le mardi 31 octobre 2023 en présence de 95 députés, de présidents d’institutions, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et consulaire, des représentants des organisations internationales, du préfet de l’Ouémé, du maire de Porto-Novo. « La première moitié de cette session sera essentiellement consacrée à l’examen et au vote du budget de l’Etat pour la gestion 2024. Comme nous le savons tous, l’adoption de la loi de finances, expression chiffrée de la gestion du pays dans tous ses compartiments, est une prérogative constitutionnelle et un acte politique majeur qui va au-delà des relations entre le Gouvernement et le Parlement. Elle interpelle et intéresse toutes les composantes de la communauté nationale », a indiqué Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale. Il n’a pas manqué de féliciter les députés de leur présence et participation aux travaux du parlement.

1er novembre 2023 par