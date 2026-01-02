La revue L’encrier renversé organise son 38e concours de nouvelles

La revue L’encrier renversé, avec pour partenaires la communauté d’agglomération Castres-Mazamet et le Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées, organise son 38e concours de nouvelles, ouvert aux auteurs de plus de 15 ans, du 1er janvier au 15 mai 2026 à minuit.

L’inscription est de 5 € (gratuite pour les mineurs, les participants de l’étranger et des outremers…). Aucun thème imposé. Envoyer une nouvelle inédite (22 500 signes max.) en 4 exemplaires à : Concours de nouvelles de L’encrier renversé, 9, hameau En Priou, 81580 Cambounet-sur-Sor (France). Le jury final réunit les lauréats des éditions précédentes. Le 1er prix est de 1 000 €, le 2d de 300 €. Le prix Marie-Schembré (cumulable), de 200 €, récompensera un[e] auteur[e] de la Région Occitanie. Le prix Lycéens (cumulable), de 150 €, sera décerné à un[e] auteur[e] choisi[e] par les lycéens. Le prix du Jeune espoir (cumulable), de 100 €, sera attribué à un[e] auteur[e] de moins de 18 ans. Les meilleures œuvres paraîtront dans L’encrier renversé n° 104.

2 janvier 2026 par ,