La révision de la Constitution adoptée

Réunis en séance plénière, les députés de la 9ᵉ législature ont adopté au petit matin de ce samedi 15 novembre 2025, la loi n° 2025-20 portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, déjà révisée en 2019.

La révision constitutionnelle annoncée depuis plusieurs semaines est désormais réalité.

Le texte a été approuvé par 90 voix pour, 19 contre et 00 abstention, sur les 109 députés inscrits et ayant participé au vote. Ce résultat marque une large majorité en faveur de la proposition de loi, conformément aux exigences constitutionnelles en matière de révision.

Introduite le 31 octobre dernier par le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), la proposition de loi portant modification constitutionnelle vise l’institutionnalisation d’un Sénat afin de renforcer le pouvoir législatif. Cette nouvelle chambre a pour mission de garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis de développement de la Nation, de veiller à la défense du territoire et à la sécurité publique. Elle participera également à la stabilité politique, à la continuité de l’État et à l’animation d’un débat politique constructif.

RÉSULTATS DU VOTE POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

– Inscrits : *109*

– Votants : *109*

– Vote 🟢OUI : *90*

– Vote 🔴NON : *19*

– Abstention 🟡 : *00*

