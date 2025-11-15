samedi, 15 novembre 2025 -

906 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Assemblée nationale

La révision de la Constitution adoptée




Réunis en séance plénière, les députés de la 9ᵉ législature ont adopté au petit matin de ce samedi 15 novembre 2025, la loi n° 2025-20 portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, déjà révisée en 2019.

La révision constitutionnelle annoncée depuis plusieurs semaines est désormais réalité.
Le texte a été approuvé par 90 voix pour, 19 contre et 00 abstention, sur les 109 députés inscrits et ayant participé au vote. Ce résultat marque une large majorité en faveur de la proposition de loi, conformément aux exigences constitutionnelles en matière de révision.

Introduite le 31 octobre dernier par le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), la proposition de loi portant modification constitutionnelle vise l’institutionnalisation d’un Sénat afin de renforcer le pouvoir législatif. Cette nouvelle chambre a pour mission de garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis de développement de la Nation, de veiller à la défense du territoire et à la sécurité publique. Elle participera également à la stabilité politique, à la continuité de l’État et à l’animation d’un débat politique constructif.

RÉSULTATS DU VOTE POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

 Inscrits : *109*

 Votants : *109*

 Vote 🟢OUI : *90*

 Vote 🔴NON : *19*

 Abstention 🟡 : *00*

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




L’essence frelatée fait des dégâts à Zogbodomey


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un entrepôt d’essence a été réduit en cendres suite à un incendie (…)
Lire la suite

L’ANaGeM recrute à plusieurs postes


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a lancé le (…)
Lire la suite

L’ANIP met en garde contre de faux intermédiaires


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) met en garde (…)
Lire la suite

La HAAC retire l’autorisation de quatre radios privées


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du (…)
Lire la suite

La HAAC met en garde les médias sans existence légale


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) (…)
Lire la suite

Les candidats au concours douanes convoqués à l’épreuve psychotechnique


13 novembre 2025 par Marc Mensah
La Direction générale des Douanes annonce la tenue de l’épreuve (…)
Lire la suite

L’hôpital d’Allada-Toffo-Zè se modernise pour accueillir les grands brûlés


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, en Conseil des ministres ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

Acquisition d’équipements au profit du CNHU- HKM et du CHD Borgou


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 12 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Distinction honorifique à Dakar (Sénégal)


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dr. Kpadonou Armand AIDJO reçoit le titre de Docteur Honoris Causa, le (…)
Lire la suite

Les candidats autorisés au concours de 117 agents contractuels


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici la liste par centre des candidats retenus à la composition du (…)
Lire la suite

Un 2ème cadre LD en détention provisoire


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un autre responsable politique du parti Les Démocrates (LD) vient (…)
Lire la suite

Mariam Talata a effectué sa visite médicale


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Colistière du ministre d’État Romuald Wadagni à la présidentielle de (…)
Lire la suite

Le parti ‘’Les Démocrates’’ cité dans une affaire de fraude électorale


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

La SAA constate la préparation du Bénin pour la ICASA 2027


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin continue de marquer des points dans sa candidature pour (…)
Lire la suite

Une présélection des tests Psychotechniques Air le 22 novembre


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À travers un communiqué en date du 4 novembre 2025, le Chef (…)
Lire la suite

UP-R et BR régularisent leurs dossiers de candidature


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (…)
Lire la suite

Les établissements invités à s’inscrire pour participer au SNL


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Palais des Congrès accueille du 19 au 22 novembre, l’édition 2025 du (…)
Lire la suite

La Police renforce ses liens avec les populations de Dassa-Zoumè


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Police Républicaine poursuit ses activités intensives dans le cadre (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires