La révision de la Constitution à l’ordre du jour vendredi

Les députés invités à Porto-Novo pour examiner la proposition de révision de la Constitution et deux lois organiques.

L’Assemblée nationale se réunira en séance plénière, vendredi 14 novembre 2025, à 10 heures, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

L’annonce a été faite par le Président de l’institution, Louis Gbéhounou Vlavonou, à travers un communiqué.

Trois dossiers d’envergure sont au menu de la session. Le premier point concerne l’examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, déjà modifiée en 2019.

Les députés auront ensuite à examiner un projet de loi modifiant la loi organique sur le Conseil économique et social (CES), avant de se pencher sur la révision de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, modifiée en 2022.

M. M.

11 novembre 2025 par ,