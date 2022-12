La revalorisation des salaires effective ce jour

La revalorisation des salaires des travailleurs de la fonction publique est effective ce mardi 20 décembre 2022.

Bonne nouvelle pour les agents de l’Etat. Comme promis par le gouvernement, les mesures liées à la revalorisation des salaires des travailleurs de la fonction publique entrent en vigueur ce mois 20 décembre 2022. Selon les informations, la revalorisation des salaires des agents de l’Etat est bien effective ce jour.

Dans le cadre de la revalorisation des salaires des agents de l’Etat, le gouvernement a fait l’option d’une hausse à deux niveaux. Le premier niveau constitue une hausse uniforme de 3% de la valeur du point d’indice

Le second niveau consiste à octroyer un sursalaire défini aux agents de l’Etat selon quatre tranches de revenu. 40.000 F/mois pour les salaires inférieurs à 100.000 F ; 35.000 F/mois pour les salaires compris entre 100.000 F et 200.000 F ; 30.000 F/ mois pour les salaires entre 200.000 F et 500.000 F ; 10.000 F pour les salaires entre 500.000 F et 700.000 F. Les retraités actuels bénéficient également des implications du relèvement du point indiciaire.

