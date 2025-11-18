L’approbation par le Conseil de sécurité des Nations Unies d’une résolution établissant une force internationale de stabilisation à Gaza est l’une des décisions les plus significatives de ces dernières années. Elle marque un changement stratégique, passant de la survie à la reconstruction, du chaos au développement structuré, et d’une violence sans fin à un cadre régional basé sur la stabilité et la croissance économique.

Cette décision n’est pas seulement une étape diplomatique. Elle crée les bases d’un développement à long terme à Gaza, au Moyen-Orient et bien au-delà. Elle offre la première véritable occasion de construire des institutions, de restaurer la vie civile et d’intégrer Gaza dans un cadre économique et éducatif plus large, capable de façonner l’avenir de la région.

Dans le même temps, les conséquences de cette décision s’étendent profondément en Afrique, où des groupes extrémistes prospèrent grâce à la pauvreté, à l’effondrement institutionnel et à l’absence d’horizons économiques. Le nouveau modèle international qui se forme autour de Gaza peut affaiblir directement l’écosystème qui soutient le terrorisme sur le continent africain.

Gaza comme modèle régional de stabilité et de développement

La force internationale autorisée par l’ONU créera l’environnement sécurisé nécessaire pour reconstruire Gaza. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sera possible d’établir des systèmes de gouvernance fonctionnels, des infrastructures modernes, des programmes de formation professionnelle et des projets d’investissement à long terme.

De telles conditions sont le point de départ d’un changement réel. Lorsqu’une population reçoit éducation, emploi et espaces publics sûrs, l’influence extrémiste commence à se réduire. Gaza peut devenir une démonstration de la manière dont la sécurité et le développement avancent ensemble, et de la manière dont la coopération économique entre les États-Unis, les pays du Golfe et Israël peut transformer une zone de conflit en un espace productif et stable.

L’impact du modèle de Gaza sur les réseaux terroristes en Afrique

L’Afrique est confrontée à de nombreuses faiblesses structurelles similaires à celles qui existaient à Gaza. Au Sahel, dans la Corne de l’Afrique et en Afrique centrale, des groupes extrémistes émergent là où les gouvernements n’assurent pas la stabilité, les opportunités économiques ou l’éducation. Ces groupes dépendent du désespoir, du chômage et du chaos.

Le nouveau cadre de Gaza repose sur une philosophie différente. Il associe présence sécuritaire, développement économique, emploi local, réforme éducative et investissement international. Cette combinaison est exactement ce dont les États africains ont besoin pour affaiblir les mouvements insurgés et réduire l’espace dans lequel opèrent les organisations terroristes.

Si les gouvernements africains choisissent de collaborer avec les États-Unis et les pays du Golfe, dans la ligne stratégique promue par le président Trump, ils pourront adopter un modèle de développement qui réduit directement la radicalisation et renforce la résilience à long terme.

Pourquoi les dirigeants africains doivent agir maintenant

Les dirigeants africains se trouvent à un moment décisif. Le monde évolue vers un nouvel axe de coopération entre les États-Unis, la région du Golfe, Israël et les pays prêts à adopter une stratégie de développement transparente. Ceux qui rejoindront ces initiatives auront accès à des investissements dans les infrastructures, à des programmes de sécurité alimentaire, à l’éducation numérique et à des projets d’emploi à grande échelle.

Ceux qui résistent ou tentent de préserver des intérêts politiques dépassés nuiront à leurs nations et se verront exclus des opportunités désormais disponibles.

L’Afrique a besoin de stabilité, de technologie, de télécommunications, d’agriculture avancée, de solutions hydriques et d’une éducation moderne. Tout cela est accessible grâce à des partenariats avec les États-Unis et les pays du Golfe. La seule question est de savoir si les dirigeants choisiront le progrès national ou les intérêts personnels.

La vision de développement du président Trump comme catalyseur

L’approche du président Trump intègre développement économique, éducation, infrastructures modernes et coopération régionale stratégique. La même structure, désormais approuvée pour Gaza, peut devenir un modèle pour les pays africains souhaitant briser le cycle de l’instabilité.

Lorsque Gaza commencera à se reconstruire dans ce nouveau cadre, les nations africaines comprendront qu’il existe une voie fiable vers la croissance. Cette prise de conscience réduira l’influence des groupes terroristes qui s’appuient sur le désespoir et la désintégration des systèmes civiques.

En s’alignant sur la vision économique des Accords d’Abraham et en collaborant avec les États-Unis et les pays du Golfe, les États africains peuvent établir une base nouvelle pour la sécurité et la prospérité.

Conclusion

La décision de l’ONU sur Gaza a créé une fenêtre d’opportunité à la fois courte et puissante. Elle offre au Moyen-Orient une voie vers la stabilité régionale et fournit aux nations africaines une plateforme de transformation économique réelle. C’est un moment rare où une seule action diplomatique peut générer des effets positifs sur plusieurs continents.

Les prochaines semaines et les prochains mois détermineront si les dirigeants sauront relever le défi. Ceux qui adopteront la coopération et le développement assureront l’avenir de leurs nations. Ceux qui hésiteront risqueront de perdre une génération.

Rédigé par Samuel Shay, entrepreneur et conseiller économique principal pour le traité des Accords d’Abraham

18 novembre 2025 par