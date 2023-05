La rentrée scolaire 2023-2024 fixée au 18 septembre

Le calendrier de l’année scolaire 2023-2024, dans les établissements des Enseignements Maternel, Primaire, Secondaire Général, Technique et de la Formation Professionnelle est désormais disponible. Selon l’arrêté interministériel en date du 3 mai 2023, la date de la rentrée scolaire 2023-2024 en République du Bénin est fixée au 18 septembre 2023. La pré-rentrée est du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023. Dans tous les établissements publics et privés des enseignements maternel, primaire, secondaire général, technique et de la Formation Professionnelle, à l’exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelles et d’apprentissage, le calendrier scolaire 2023-2024 est fixé comme suit :

4 mai 2023