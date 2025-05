La réfection de tribunaux et établissements pénitentiaires annoncée

Au Bénin, 9 juridictions et établissements pénitentiaires seront bientôt réfectionnés. Les travaux placés sous la supervision de l’Agence nationale pour l’équipement et le patrimoine immobilier de la justice du Bénin (ANEPIJ) s’élèvent à 720,338 millions de francs CFA, entièrement financés par le budget national.

Des juridictions et établissements pénitentiaires vont faire peau neuve. Au nombre de 9, on distingue les tribunaux de première instance (TPI) d’Abomey-Calavi, de Djougou et d’Abomey, ainsi que les maisons d’arrêt de Lokossa, de Natitingou, de Kandi, d’Abomey-Calavi, et les prisons civiles de Parakou et d’Akpro-Missérété. L’objectif selon La Marina, est « d’améliorer les conditions de détention, de renforcer la sécurité des infrastructures et de moderniser les outils de travail au sein des juridictions ».

Selon le site d’informations, à Abomey-Calavi, le Tribunal bénéficiera d’une réfection plus ou moins complète et d’une mise aux normes des salles de données du Centre de documentation de sécurité publique (CDSP). A Djougou et à Abomey, des travaux d’étanchéité et de réhabilitation des locaux des deux juridictions sont également prévus.

Dans les établissements pénitentiaires, l’accent est mis sur la sécurisation et l’amélioration des conditions de détention. Il est notamment prévu la construction d’un nouveau bloc de détention à Lokossa, la réfection et l’érection de châteaux-miradors à Natitingou et à Parakou, l’amélioration de l’éclairage et des systèmes d’assainissement à Abomey-Calavi, sans oublier les travaux d’étanchéité à la maison d’arrêt de Kandi et les travaux de réfection à la prison civile d’Akpro-Missérété, lit-on sur le site de La Marina.

F. A. A.

14 mai 2025 par ,