La réfection de plus de 16 000 km de routes rurales lancée

Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi, en Conseil des ministres ce 24 septembre 2025, pour le lancement de la campagne 2025-2026 de réfection des pistes rurales et routes en terre classées.

14 193,750 kilomètres de pistes rurales et 2 120,320 kilomètres de routes en terre classées, soit un total de 16 314 kilomètres seront remis en état au Bénin dans le cadre de la campagne 2025-2026. L’annonce a été faite ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des ministres.

Ces travaux visent à maintenir les axes concernés dans un bon état de praticabilité afin de faciliter la circulation des personnes, mais aussi le convoyage des produits agricoles depuis les zones de production vers les centres de consommation.

« Les interventions permettront un convoyage sans difficulté des produits agricoles hors des zones de production », précise le Conseil.

M. M.

24 septembre 2025 par