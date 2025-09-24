mercredi, 24 septembre 2025 -

636 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Campagne 2025-2026

La réfection de plus de 16 000 km de routes rurales lancée




Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi, en Conseil des ministres ce 24 septembre 2025, pour le lancement de la campagne 2025-2026 de réfection des pistes rurales et routes en terre classées.

14 193,750 kilomètres de pistes rurales et 2 120,320 kilomètres de routes en terre classées, soit un total de 16 314 kilomètres seront remis en état au Bénin dans le cadre de la campagne 2025-2026. L’annonce a été faite ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des ministres.

Ces travaux visent à maintenir les axes concernés dans un bon état de praticabilité afin de faciliter la circulation des personnes, mais aussi le convoyage des produits agricoles depuis les zones de production vers les centres de consommation.

« Les interventions permettront un convoyage sans difficulté des produits agricoles hors des zones de production », précise le Conseil.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 septembre 2025 par Marc Mensah




Voici les voies autorisées pour les véhicules de plus de 10 tonnes


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Un décret encadre la circulation des véhicules poids lourds de plus de (…)
Lire la suite

Ouverture d’un atelier régional à Cotonou


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce lundi 15 (…)
Lire la suite

Le terre-plein central transformé en urinoir à ciel ouvert


11 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Cotonou, la capitale économique du Bénin, plusieurs terre-pleins (…)
Lire la suite

L’axe en chantier Godomey magasin-Adjaha fermé le 30 août


27 août 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC), (…)
Lire la suite

Les sinistrés commencent à recevoir leurs chèques


20 août 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement démarre, ce mercredi 20 août, la phase de dédommagement (…)
Lire la suite

Deux arrondissements menacés à Zagnanado


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Zagnanado, dans le département du Zou, le niveau de l’eau a connu un (…)
Lire la suite

638 habitations affectées, des mesures sociales prévues


30 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement poursuit son projet d’assainissement du littoral de (…)
Lire la suite

157 chantiers suspendus pour constructions illégales


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La brigade spéciale mise en place par le Ministère du cadre de vie a (…)
Lire la suite

Cotonou marche pour l’environnement le 25 juillet


21 juillet 2025 par Marc Mensah
La cinquième édition de La Nocturne de Cotonou aura lieu vendredi 25 (…)
Lire la suite

Le Bénin rejoint le réseau mondial anti-corruption de l’ONU


16 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a validé, ce mercredi 16 juillet 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Un recrutement de 115 agents des Eaux, forêts et chasse annoncé


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un recrutement de fonctionnaires des Eaux, forêts et chasse est (…)
Lire la suite

La CDC Bénin renforce la sensibilisation de son capital humain aux (…)


16 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition de la Semaine du Développement Durable organisée (…)
Lire la suite

Un nouveau projet de loi sur l’environnement transmis à l’Assemblée


2 juillet 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a transmis à l’Assemblée nationale un projet (…)
Lire la suite

Grand-Popo : Ça défèque sans vergogne sur la plage


2 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les nombreux efforts que consent le gouvernement pour faire de la cité (…)
Lire la suite

50 000 plants de bougainvillier et de laurier pour fleurir 7 villes du (…)


30 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La maison des jeunes de Natitingou a servi de cadre, vendredi 27 juin (…)
Lire la suite

Bénin Cashew lance sa Journée verte pour un développement industriel (…)


22 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’entreprise Bénin Cashew, spécialisée dans la transformation de noix (…)
Lire la suite

Faire d’Abomey-Calavi un modèle de salubrité et d’engagement écologique


22 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après Ouidah et Cotonou, Abomey-Calavi est la 3e ville du Bénin qui (…)
Lire la suite

Ce que vous pouvez ou ne plus construire sur le littoral au Bénin


20 juin 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois interdit les constructions en matériaux (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires