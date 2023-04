La raison majeure du remaniement technique (W. Houngbédji)

Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a donné la raison majeure qui sous-tend le retrait du volet coopération du Ministère des affaires au profit du Ministère de l’Economie et des Finances. C’est le vendredi 14 avril 2023, lors des échanges hebdomadaires avec les journalistes.

« Le Chef de l’Etat recherche davantage d’efficacité en ce qui concerne la coopération particulièrement dans son volet économique. Il se fait que généralement la dimension coopération aboutit aux accords de financement, aux discussions sur les financements. Donc il a entendu que le Ministère des finances soit encore plus impliqué que par le passé. C’est la raison majeure pour laquelle il demande que ce volet soit à la charge du ministre chargé de l’économie et des finances pour davantage de cohérence et d’efficacité dans notre action », a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et porte-parole du gouvernement, au sujet du remaniement technique intervenu au sein du gouvernement du président Patrice Talon, le vendredi 14 avril 2023 lors des échanges hebdomadaires avec les professionnels des médias.

Le portefeuille ‘’coopération’’ en lien avec le Ministère des affaires étrangères a été mis à la charge du Ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances lors du remaniement technique.

Marc MENSAH

14 avril 2023 par