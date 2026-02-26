La procédure pour bénéficier des exonérations douanières et de TVA

Au Bénin, les entreprises de l’artisanat et de l’industrie bénéficient, pour la troisième année consécutive, d’une exonération des droits et taxes de douane ainsi que de la TVA sur certains équipements et matériels destinés à la production. Cette mesure est reconduite dans la Loi de Finances, exercice 2026.

L’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA porte principalement sur les équipements, matériels et pièces de rechange importés dans le cadre de projets productifs, selon l’article 8 de la Loi de finances, gestion 2026.

La mesure s’adresse aux entreprises opérant dans les secteurs de l’artisanat et de l’industrie. Elle vise à faire de ces secteurs des piliers de croissance durable, capables de générer des emplois et de renforcer le tissu économique.

Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 8, l’entreprise doit soumettre un dossier en ligne.

Procédure et formalités d’éligibilité

Le dossier comprend :

1- Les pièces administratives :

- Une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;

- Une copie du Certificat de Conformité Environnementale (CCE), le cas échéant ;

- Une autorisation administrative d’exercice ou d’exploitation lorsque l’activité est réglementée ;

- Un engagement formel du promoteur à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2- Un résumé du projet, présentant clairement l’activité, les objectifs, les investissements envisagés et l’impact attendu (conformément au plan de présentation requis).

3- Un inventaire exhaustif des matériels, biens d’équipements et pièces de rechange à importer, établi selon le modèle fourni par l’administration compétente.

4- Un engagement à se soumettre aux contrôles de l’Administration, garantissant la traçabilité et la conformité des équipements bénéficiant de l’exonération.

5- Une copie de l’attestation d’identification MPME délivrée par l’ADPME, pour les entreprises concernées.

6- Le paiement des frais d’instruction du dossier, fixés à 100 000 FCFA.

Le délai d’instruction des dossiers est de 10 jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet.

