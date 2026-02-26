jeudi, 26 février 2026 -

1251 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Loi de finances 2026

La procédure pour bénéficier des exonérations douanières et de TVA




Au Bénin, les entreprises de l’artisanat et de l’industrie bénéficient, pour la troisième année consécutive, d’une exonération des droits et taxes de douane ainsi que de la TVA sur certains équipements et matériels destinés à la production. Cette mesure est reconduite dans la Loi de Finances, exercice 2026.

L’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA porte principalement sur les équipements, matériels et pièces de rechange importés dans le cadre de projets productifs, selon l’article 8 de la Loi de finances, gestion 2026.

La mesure s’adresse aux entreprises opérant dans les secteurs de l’artisanat et de l’industrie. Elle vise à faire de ces secteurs des piliers de croissance durable, capables de générer des emplois et de renforcer le tissu économique.
Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 8, l’entreprise doit soumettre un dossier en ligne.

Procédure et formalités d’éligibilité

Le dossier comprend :

1- Les pièces administratives :
- Une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
- Une copie du Certificat de Conformité Environnementale (CCE), le cas échéant ;
- Une autorisation administrative d’exercice ou d’exploitation lorsque l’activité est réglementée ;
- Un engagement formel du promoteur à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2- Un résumé du projet, présentant clairement l’activité, les objectifs, les investissements envisagés et l’impact attendu (conformément au plan de présentation requis).

3- Un inventaire exhaustif des matériels, biens d’équipements et pièces de rechange à importer, établi selon le modèle fourni par l’administration compétente.

4- Un engagement à se soumettre aux contrôles de l’Administration, garantissant la traçabilité et la conformité des équipements bénéficiant de l’exonération.

5- Une copie de l’attestation d’identification MPME délivrée par l’ADPME, pour les entreprises concernées.

6- Le paiement des frais d’instruction du dossier, fixés à 100 000 FCFA.

Le délai d’instruction des dossiers est de 10 jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




50 ha pour la nouvelle zone économique spéciale au Port de Cotonou


26 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une nouvelle zone économique pour faire de Cotonou un « port de 4e (…)
Lire la suite

Plusieurs étals scellés dans les marchés modernes à Cotonou


26 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dans plusieurs marchés modernes de Cotonou, des étals ont été scellés (…)
Lire la suite

La CCI Bénin outille les entreprises pour l’export


26 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

Ce qui change pour la nomination du Haut-Commissaire


23 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle loi, promulguée le 3 février 2026, vient modifier les (…)
Lire la suite

La justice ordonne la restitution de 24 balles de tissus saisis à Missèbo


22 février 2026 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a ordonné, le 20 février 2026, la (…)
Lire la suite

Bénin, 1er producteur de l’or blanc avec près de 650 000 tonnes


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La production cotonnière du Bénin au titre de la campagne 2025-2026, (…)
Lire la suite

La Team Don pour Row entre en action pour soutenir Wadagni–Talata


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À quelques semaines de la Présidentielle de 2026, une nouvelle force (…)
Lire la suite

SAINTE MAIN DE DIEU et sa gérante exclues des marchés publics


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

« NYUMBA SARL » exclue des marchés publics pour 02 ans


18 février 2026 par Marc Mensah
La société « NYUMBA SARL » a été exclue de la commande publique pour (…)
Lire la suite

P&N Bénin condamnée à 9,2 millions F pour travaux impayés


17 février 2026 par Marc Mensah
La société P&N Bénin SA traîne une ardoise de 9.209.050 FCFA au (…)
Lire la suite

Les exportations du Bénin en hausse de 34,7 % au 4e trimestre 2025


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les exportations de marchandises du Bénin ont augmenté de 34,7 % au 4e (…)
Lire la suite

Inscription ouverte pour le renforcement de 7050 artisans


17 février 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a lancé, à travers l’Agence Nationale de Protection (…)
Lire la suite

L’Afrique de l’Ouest francophone mieux classée que l’Amérique latine


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Selon le dernier rapport annuel publié par Transparency International, (…)
Lire la suite

Concevoir une réglementation fluide du VTC dans les marchés émergents


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Comment une réglementation intelligente peut favoriser des écosystèmes (…)
Lire la suite

Livraison à moto, un secteur en pleine expansion à Cotonou


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans les grandes villes du Bénin, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, (…)
Lire la suite

Amazone Airlines obtient son certificat d’exploitation


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La compagnie Amazone Airlines peut désormais mener ses activités au (…)
Lire la suite

Le Bénin 6ᵉ en Afrique, 3ᵉ dans la CEDEAO et 2è dans l’UEMOA


12 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin maintient sa position dans le dernier classement mondial de (…)
Lire la suite

Voici les codes USSD attribués par l’ARCEP-Bénin aux opérateurs et (…)


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires