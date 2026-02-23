La procédure à suivre pour devenir Fournisseur d’Accès Internet

Au Bénin, toute entreprise souhaitant proposer un service d’accès à Internet doit obtenir une autorisation de l’ARCEP. La procédure, entièrement en ligne, impose de fournir des informations administratives, techniques et financières détaillées, ainsi que des documents attestant de la solidité et de la sécurité de l’opérateur.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) exige que toute entreprise ou organisation souhaitant devenir Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) suive une procédure officielle et complète.

Le processus commence sur la plateforme en ligne de l’ARCEP, e-services.arcep.bj , où le candidat doit créer un compte en renseignant son adresse email et un mot de passe, puis l’activer via le lien reçu.

Les candidats doivent ensuite remplir un formulaire détaillé comprenant des informations administratives, techniques et financières.

La procédure impose également le dépôt d’un ensemble de documents essentiels : registre de commerce, pièce d’identité du représentant légal, statuts de la société, plan d’affaires, architecture réseau, liste des équipements, couverture prévue, services proposés, mesures de sécurité, expériences passées et bilans financiers avec prévisions sur cinq ans.

Une fois le dossier complet, le candidat joint le cahier des charges signé et fournit la preuve du paiement des frais requis.

Après examen et validation par l’ARCEP, l’entreprise obtient l’autorisation officielle pour offrir des services d’accès à Internet sur le territoire béninois.

