La prise de la pierre sacrée réduite à la symbolique

La 358ème édition de la prise de la Pierre sacrée (Kpessosso) en pays Guin à Aného dans la préfecture des Lacs au Togo ne se déroulera pas dans la grande ferveur ce 2 septembre 2021. La pandémie de coronavirus oblige.

Il n’y aura pas de cérémonies publiques à Glidji Kpodji Avé-Gbatso jeudi, le 02 septembre 2021, pour la 358ème édition de la prise de la Pierre sacrée (Kpessosso) en pays Guin, a informé Sa Majesté Gê Fioga Sédégbé Foli-Bebe XV, Roi traditionnel du peuple Gê.

Les adeptes, Chefs traditionnels Gè et alliés et les Prêtres Gè-Yéhoue sont invités à rester en communion depuis leur domicile avec les officiants de la cérémonie de prise de la pierre sacrée.

Organisée chaque année à Glidji en pays Guin au Togo, la cérémonie Ekpessosso permet aux adeptes et à toute la population d’avoir de nouveaux préceptes.

La cérémonie draine du monde notamment des adeptes venant du Togo, du Ghana, du Bénin et du Nigeria. En raison de la pandémie de Covid-19, les mesures prises n’autorisent pas encore les grands regroupements. Cette année, la cérémonie aura un caractère symbolique.

M. M.

.

18 août 2021 par