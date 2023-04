La présidente de l’UFE Bénin et son équipe autour d’un cocktail

Les membres de l’Union des Français de l’Etranger (UFE) du Bénin se sont retrouvés, ce vendredi 7 avril 2023 autour d’un cocktail à Novotel Cotonou Orisha. C’était l’occasion pour la présidente de l’UFE Bénin, Béatrice Adelaïde de Beaubrun de faire le point de l’Assemblée générale 2023 UFE Monde et de présenter aux membres le programme des prochains évènements.

Moment d’échange et de convivialité entre les membres de l’Union des Français de l’Etranger (UFE) du Bénin. C’est une association d’utilité publique qui regroupe des Français expatriés, des francophones et des francophiles. Selon la présidente de la représentation béninoise de l’UFE, Béatrice Adelaïde de Beaubrun, l’association est présente au Bénin depuis près de 30 ans. « Elle a été installée au Bénin avec l’arrivée des premiers expatriés. (...) Aujourd’hui, nous sommes face à une expatriation des Français beaucoup plus consciente et moins humanitaire. (..) Nous sommes davantage sur la construction du tissu économique du Bénin et des partenariats avec l’Etat béninois et des entreprises béninoises », a-t-elle confié.

La présidente de l’UFE du Bénin a pris part à la 89e assemblée générale de l’UFE Monde tenue le 25 mars dernier à Paris. Cette assemblée a vu l’élection d’Alain-Pierre Mignon en tant que nouveau président de l’UFE. Il succède à François Barry Delongchamps. Les présidents sortant et entrant, informe Béatrice, vous saluent et vous félicitent. « Ils ont noté une belle dynamique de la part du Benin. (...) J’ai été très fière et très ravie de savoir que le Bénin n’est pas un pays ignoré sur la carte », s’est-elle réjouie.

Un programme à la hauteur des attentes

Elue présidente de l’UFE Bénin en décembre 2022, Béatrice Adelaïde de Beaubrun travaille avec son équipe pour redynamiser l’association et répondre aux besoins de la communauté française. Un sondage effectué en ligne permet de proposer aux membres, un programme innovant à la hauteur de leurs attentes. « Le programme est davantage tourné vers des attentes de développement de l’entrepreneuriat, de coopération et de partenariat avec des entreprises et puis évidemment des moments de convivialité », a annoncé Béatrice.

L’UFE Bénin prévoit entre autres, une séance d’échange avec la Chambre de commerce européenne du Bénin (Euroham) le 16 mai prochain afin de permettre à ses membres de mieux cerner les activités de l’institution. Pour Edwige Bibilary, déléguée d’Eurocham au Bénin, « les nouveaux partenariats créent toujours quelque chose de positive ».

L’UFE soutient aussi l’Association Française d’Entraide du Bénin (AFED) dans ses activités. L’AFED vient en aide aux Français en difficulté au Bénin. « On essaie aussi de mener des activités en partenariat avec les deux associations des Français de l’étranger, (l’UFE et les Français du Monde). L’une de nos manifestations aura lieu le samedi 15 avril prochain à Ouidah », a indiqué Jean-Michel Bouchez, trésorier de l’AFEB.

Selon Béatrice Adelaïde de Beaubrun, les membres de l’UFE auront aussi l’occasion d’accompagner plusieurs évènements dont la 50e édition du Championnat du monde de pétanque qui aura lieu au Bénin dans quelques mois. « On aura le plaisir d’accueillir et d’être aux côtés de notre équipe française », a-t-elle souligné.

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux membres, la présidente de l’UFE n’a pas manqué d’adresser un message à tous les Français qui sont au Bénin. « Sachez qu’avec l’UFE, aucun Français n’est tout seul. Nous sommes là pour vous. Quelle que soit votre préoccupation, venez nous voir et on saura vous répondre », a assuré Béatrice.

Ayosso Akpédjé

L’essentiel à savoir sur l’UFE

Fondée en 1927 par Gabriel Wernlé, l’Union des Français à l’Etranger assure à ses membres un lien privilégié avec la France, défend leurs intérêts et leur apporte soutien et entraide au quotidien. L’UFE est présente dans plus de 170 représentations animées par des bénévoles dans une centaine de pays. Accueil, entraide, convivialité et rayonnement sont les quatre valeurs essentielles de l’association. L’UFE intervient dans différents domaines : droit, protection sociale, santé, enseignement, fiscalité ou encore sécurité. La carte UFE donne aux membres un grand nombre de privilèges.

