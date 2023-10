La police veut réprimer les chargements hors gabarit

La police républicaine va réprimer les jours à venir, certains comportements à risque sur les axes routiers. La décision a été prise lundi 16 octobre 2023 au terme d’une rencontre avec les responsables en charge du transport terrestre, du Centre national de la sécurité routière (CNSR), les représentants des syndicats de transport, et la police républicaine.

Les chargements mixtes et les chargements hors gabarit souvent à l’origine des accidents de circulation seront bientôt réprimés sur les axes routiers. Le sujet était au cœur d’une séance d’échanges entre les responsables en charge du transport terrestre, du Centre national de la sécurité routière, les représentants des syndicats de transport, et la police républicaine ce lundi 16 octobre au siège de l’ANaTT. L’objectif visé est de mettre fin aux déviances observées chez certains conducteurs de véhicules, tricycles et taxis-moto sur les axes routiers. Avant de passer à la phase répressive, une campagne de sensibilisation de 15 jours est prévue. Ladite campagne a démarré ce lundi 16 octobre.

