samedi, 8 novembre 2025 -

331 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Sécurité au Bénin/Numéro vert

La police se rapproche des populations avec le 117




La Police républicaine dispose désormais d’un centre d’appel dédié et d’un numéro vert gratuit. Le dispositif a été lancé, vendredi 7 novembre 2025.

Le 117, numéro d’appel gratuit de la Police est opérationnel 24h/24 et 7 jours sur 7. L’outil a été inauguré ce vendredi 07 novembre 2025, en partenariat avec l’Agence belge de développement (ENABEL).
Le lancement officiel a été effectué par le Contrôleur général Firmin Boko, représentant le Directeur général de la Police républicaine.

Le 117 offre un canal direct d’écoute, de conseil et d’orientation pour toute situation exigeant une intervention immédiate, un signalement, ou un besoin d’assistance. Les appels seront traités par des agents spécifiquement formés à l’écoute active.

Lors du lancement, le Contrôleur général de Police Gaudens Segbo a invité la population à s’approprier ce numéro, y compris pour signaler les comportements indélicats d’agents.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Mise en place d’une coordination de soutien aux familles des soldats (…)


2 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers une décision en date du 7 octobre 2025, la hiérarchie (…)
Lire la suite

La comédienne Aurélie de la compagnie Sèmako Wobaho en prison


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’artiste comédienne, Aurélie Guézo, de la compagnie Sèmako Wobaho du (…)
Lire la suite

La zone forestière de Séri incorporée au Parc national de la Pendjari


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La zone forestière de Séri est désormais incorporée au complexe du Parc (…)
Lire la suite

Une femme jugée pour une affaire de 20 millions FCFA


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Deux fourrières ouvertes à Cotonou pour les véhicules


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Cotonou dispose désormais de fourrières municipales (…)
Lire la suite

82 personnes dont 11 femmes arrêtées à Godomey


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une opération d’envergure menée par la directrice (…)
Lire la suite

29 boulettes de psychotropes et 150 comprimés saisis


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Trois (03) individus ont été interpellés, mercredi 22 octobre 2025 au (…)
Lire la suite

Un couple arrêté pour détention de 519 kg de faux médicaments


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Un mécanicien diéséliste et son épouse, une commerçante, ont été (…)
Lire la suite

P&N BENIN SA condamnée à verser 3,9 millions FCFA à ERMINIG CONSEIL


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a condamné, le 16 octobre 2025, la (…)
Lire la suite

Boni Yayi et les candidats des Démocrates représentés par leurs avocats


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni Yayi, ainsi que le duo de (…)
Lire la suite

8 cybercriminels arrêtés dans un couvent


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre (…)
Lire la suite

Boni Yayi et le duo candidat LD convoqués devant la police judiciaire


21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sale temps pour le parti Les Démocrates . Par exploit d’huissier en (…)
Lire la suite

La comédienne « mémé propriétaire » décédée


14 octobre 2025 par Marina Houénou
L’artiste comédienne Justine Antoinette Bada, alias « Mémé Dédié » ou « (…)
Lire la suite

16 fusils d’assaut et 775 cartouches saisis à N’dali


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Des fusils d’assaut et des centaines de cartouches ont été confisqués (…)
Lire la suite

Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé (…)
Lire la suite

Deux terroristes neutralisés, armes de guerre et munitions saisies


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 7 octobre 2025 à Dangazi, une localité de la commune de (…)
Lire la suite

Un apprenti condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineure


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

5 ans de prison pour avoir enceinté une fillette


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrrorisme (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires