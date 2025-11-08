La police se rapproche des populations avec le 117

La Police républicaine dispose désormais d’un centre d’appel dédié et d’un numéro vert gratuit. Le dispositif a été lancé, vendredi 7 novembre 2025.

Le 117, numéro d’appel gratuit de la Police est opérationnel 24h/24 et 7 jours sur 7. L’outil a été inauguré ce vendredi 07 novembre 2025, en partenariat avec l’Agence belge de développement (ENABEL).

Le lancement officiel a été effectué par le Contrôleur général Firmin Boko, représentant le Directeur général de la Police républicaine.

Le 117 offre un canal direct d’écoute, de conseil et d’orientation pour toute situation exigeant une intervention immédiate, un signalement, ou un besoin d’assistance. Les appels seront traités par des agents spécifiquement formés à l’écoute active.

Lors du lancement, le Contrôleur général de Police Gaudens Segbo a invité la population à s’approprier ce numéro, y compris pour signaler les comportements indélicats d’agents.

M. M.

8 novembre 2025 par ,