La police récupère un véhicule volé, les suspects en fuite

Un véhicule volé au domicile d’un particulier à Godomey a été retrouvé quelques heures plus tard par la police, après une course-poursuite.

A l’aube du jeudi 25 décembre 2025, un véhicule a été dérobé au domicile d’un particulier à Godomey. Alertées, les forces de l’ordre du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont rapidement mis en place un dispositif de recherche et de bouclage du secteur.

Pris en chasse, les auteurs présumés du vol ont été contraints d’abandonner le véhicule sur l’axe Godomey–Hêvié avant de prendre la fuite.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et de retrouver les individus en fuite.

M. M.

28 décembre 2025 par ,