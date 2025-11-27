La police intercepte 19 voitures volées au Canada

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Dangbo, Monsieur Dansou Sèmassa Marc, a été exclue pour cinq ans de la commande publique au Bénin. La (…)

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin (HAAC), Édouard Loko a défendu ce mercredi 26 novembre 2025 devant la Commission des (…)

: Elu à la tête du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin (HCNB) fin Avril dernier, le Président El Hadj Amadou Garba Idrissou, par sa vision et son action, a lancé (…)

26 novembre 2025 par ,

26 novembre 2025 par ,

26 novembre 2025 par ,

26 novembre 2025 par

26 novembre 2025 par ,

26 novembre 2025 par ,

26 novembre 2025 par ,

26 novembre 2025 par ,

26 novembre 2025 par ,

26 novembre 2025 par ,

Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)L’arrondissement de Zaffé, dans la commune de Glazoué, a accueilli les (…)Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…): Gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs ont, (…)La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mardi 25 novembre, une (…)A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la (…)La Présidence de la République prévoit une enveloppe de plus de 6 (…)À partir du 20 décembre 2025, la Guest House ‘’L’Air de Rien’’, située (…)Par décision en date du 26 novembre 2025, le président de la Commission (…)Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Zoumarou a (…)