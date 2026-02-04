La police déjoue une tentative de vente de moto volée

Deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans des vols de motocyclettes ont été arrêtés à Pahou alors qu’ils tentaient de revendre un engin volé.

A la suite d’informations signalant la vente d’une motocyclette de marque Wave 110 volée, les agents du commissariat de Pahou organisent une filature.

Les forces de l’ordre interpellent deux individus à l’issue d’une brève poursuite.

Une clé universelle, généralement utilisée pour forcer les antivols, a été retrouvée sur les suspects.

Les deux individus ont reconnu s’être déplacés dans le but de vendre la moto Wave 110, sans fournir d’indications sur les circonstances exactes du vol.

Ils ont été placés en garde à vue.

