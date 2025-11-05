jeudi, 6 novembre 2025 -

Proposition de révision de la Constitution

La plénière suspendue à l’Assemblée nationale




La plénière à l’Assemblée nationale ce mercredi 5 novembre 2025, a été suspendue une vingtaine de minutes après l’ouverture.

Les députés de la 9e législature ont répondu présent à la plénière de ce mercredi, prévue à l’Assemblée nationale au titre de la 2e session ordinaire de l’année. Après une vingtaine de minutes, la plénière a été suspendue par le président Louis Vlavonou.

Au titre de cette session ouverte le 31 octobre, les députés sont appelés à examiner la proposition de révision de la Constitution qui implique l’institutionnalisation d’un Sénat afin de renforcer le pouvoir législatif. Ils doivent aussi examiner le projet de loi de finances, gestion 2026. Le 3 novembre, les députés ont adopté le rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou (87 voix contre 22).
A.A.A

