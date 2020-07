La plateforme numérique « e-Résultat », destinée aux résultats des différents examens de fin d’année sera lancée le jeudi 23 juillet 2020. C’est ce qu’a annoncé la ministre Aurélien Adam Soulé Zoumarou, dans un post sur sa page Facebook.

« e-Résultat » est le portail des examens et concours organisés au Bénin. Accessible via l’adresse web https://www.eresultats.bj/, la plateforme numérique permettra d’accéder en ligne, en toute sécurité, aux résultats des différents examens et concours nationaux ; d’envoyer les résultats directement dans la boîte mail des candidats. Il est également possible de télécharger gratuitement les épreuves et corrigés des examens et concours.

Les examens nationaux 2020 se déroulent dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Le lancement de ce support numérique permettra de limiter la propagation du virus puisque les candidats sans se déplacer vers les centres d’examens et écoles pourront consulter leur résultat.

