Enseignement supérieur au Bénin

La plateforme d’inscription des nouveaux bacheliers ouverte le 22 septembre




Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) du Bénin annonce l’ouverture de la plateforme en ligne pour la sélection et le classement, à titre payant, des nouveaux bacheliers dans les universités.

Les bacheliers de 2025, titulaires d’un baccalauréat classique (séries A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3), pourront soumettre leurs choix de filières du lundi 22 septembre à 00h au dimanche 28 septembre 2025 à minuit.

Pour les bacheliers techniques (DEAT éditions 2024 et 2025, DT édition 2025), la période d’inscription s’étendra du lundi 6 octobre à 00h au dimanche 12 octobre 2025 à minuit.

La plateforme, accessible via le lien https://apresmonbac.bj, permet aux étudiants de sélectionner leurs filières dans les universités publiques à titre entièrement payant.

Le MESRS invite les bacheliers à consulter le guide d’orientation diffusé lors de la campagne du 11 au 15 août 2025.
M. M.

18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Une nouvelle stratégie pour intégrer tous les enfants hors école d’ici 2030


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

De nouveaux recteurs nommés dans les universités publiques


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a procédé mercredi 17 septembre 2025, à la nomination (…)
Lire la suite

Julien Gbessi élu président de la FNEB


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une élection organisée, lundi 15 septembre 2025, sur le (…)
Lire la suite

NOCIBE soutient plus de 12.000 élèves pour la rentrée 2025-2026


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Les apprenants de la commune d’Adja-Ouèrè ont démarré la rentrée (…)
Lire la suite

Salimane Karimou lance la rentrée scolaire à Parakou


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre 2025 sur (…)
Lire la suite

Dr Alphonse da Silva et l’Office du Bac primés


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (OB), Dr Alphonse da Silva et (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses d’excellence


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Liste des étudiants bénéficiaires de bourses partielles UAC


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses partielles UNSTIM


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses partiellement (…)
Lire la suite

1062 AME déployés dans l’Atacora au titre de 2025-2026


12 septembre 2025 par Marc Mensah
1062 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été mutés dans le (…)
Lire la suite

Liste des AME déployés dans l’Atlantique


12 septembre 2025 par Marc Mensah
2957 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été déployés au niveau (…)
Lire la suite

1551 AME déployés dans les établissements du Borgou


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Liste des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) déployés dans les (…)
Lire la suite

Plus de 1,5 milliard FCFA déjà débloqués pour les écoles


10 septembre 2025 par Marc Mensah
À quelques jours de la rentrée des classes, le gouvernement a réuni, ce (…)
Lire la suite

Le Bénin met le numérique au cœur de l’alphabétisation


8 septembre 2025 par Marc Mensah
À l’occasion de la Journée Internationale de l’Alphabétisation, (…)
Lire la suite

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral (…)


6 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Transmettre les contes d’hier aux oreilles d’aujourd’hui. C’est le pari (…)
Lire la suite

Des apprenants en stage dans les hôtels de haut standing


28 août 2025 par Marc Mensah
La ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation (…)
Lire la suite

Les attestations de BAC distribuées dès le 8 septembre


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La distribution des attestations de BAC, session de juin 2025 se fera (…)
Lire la suite

Les dates clés de l’année scolaire 2025-2026


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement à travers le ministère des enseignements maternel et (…)
Lire la suite




