La plateforme d’inscription des nouveaux bacheliers ouverte le 22 septembre

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) du Bénin annonce l’ouverture de la plateforme en ligne pour la sélection et le classement, à titre payant, des nouveaux bacheliers dans les universités.

Les bacheliers de 2025, titulaires d’un baccalauréat classique (séries A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3), pourront soumettre leurs choix de filières du lundi 22 septembre à 00h au dimanche 28 septembre 2025 à minuit.

Pour les bacheliers techniques (DEAT éditions 2024 et 2025, DT édition 2025), la période d’inscription s’étendra du lundi 6 octobre à 00h au dimanche 12 octobre 2025 à minuit.

La plateforme, accessible via le lien https://apresmonbac.bj, permet aux étudiants de sélectionner leurs filières dans les universités publiques à titre entièrement payant.

Le MESRS invite les bacheliers à consulter le guide d’orientation diffusé lors de la campagne du 11 au 15 août 2025.

M. M.

18 septembre 2025 par ,