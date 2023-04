La plateforme ar-mel boucle la formation à distance des jeunes

La plateforme ar-mel a procédé ce samedi 15 avril 2023, à la remise de certificat à des Jeunes Evaluateurs Emergents (JEEs) francophones. C’est au terme d’un stage de formation à distance de huit (8) mois en suivi-évaluation des projets. La cérémonie a eu lieu en ligne et en présentiel à l’hôtel Azalai de Cotonou en présence des experts et JEEs.

Fin de la première édition du stage de formation à distance en suivi-évaluation des projets, organisée par le groupe de réflexion ar-mel avec le soutien de Oversee Advising Group. La formation a ciblé des Jeunes Evaluateurs Emergents (JEEs) francophones (60 jeunes de plusieurs pays) et anglophones (23 jeunes). Après huit mois de formation gratuite, les JEEs francophones sont entrés en possession de leur certificat ce samedi 15 avril. Selon Cathia Sacramento, coordonnatrice du programme de stage à distance, la formation s’est tenue dans le cadre de l’initiative ‘’Youth in Evaluation’’. A travers, cette première édition, l’objectif de la plateforme ar-mel est « de matérialiser son engagement pour la promotion, l’implication et la responsabilisation significative des JEEs de l’Afrique anglophone et francophone dans les processus de suivi- évaluation des projets ».

Lancée en août 2022, la formation a permis entre autres d’approfondir les connaissances et compétences des auditeurs, de tenir des sessions de formation et master class ainsi que des travaux pratiques sur le terrain avec des experts et praticiens du suivi-évaluation. « 20 modules de formation ont été élaborés. Un outil d’auto-évaluation des connaissances et compétences de suivi-évaluation a été développé et testé », informe la coordonnatrice du programme de stage à distance. Le stage de formation, précise-t-elle, a été gratuit et les travaux des experts entièrement bénévoles. Les JEEs ont pris part à plusieurs activités parmi lesquelles la semaine de l’évaluation de la BAD en septembre 2022, la 7e conférence virtuelle des JEEs en décembre, le camp annuel des JEEs francophones en novembre et à l’évaluation finale du projet AgriJob Booster. « Le programme de stage de formation à distance a été un moyen très utile pour briser des barrières de l’isolement social et permettre l’accès à l’information et à la formation de qualité de manière gratuite équitable et inclusive », a affirmé Cathia Sacramento. Elle a félicité les JEEs pour leur ténacité et assiduité durant toute la formation.

Amos Dembélé, parrain de la 1re édition de formation des auditeurs francophones s’est réjoui de l’opportunité offerte aux jeunes par la plateforme ar-mel. « Je pense qu’il y a vraiment de l’espoir avec ce que j’ai vu durant toute la période de stage. Félicitations à chacun pour avoir mouillé le maillot », a déclaré Amos Dembélé. Il a invité les JEEs à appliquer le concept F.O.I (Flexibilité, Opportunité et Intelligence). « C’est un concept inspiré par la pratique, devenu un outil puissant de Leadership, (et de management) qui aide à relever les grands défis professionnels », a indiqué le parrain de la 1re édition de formation des auditeurs francophones.

Le Consultant Armel Oguniyi, fondateur de la plateforme ar-mel a remercié les experts bénévoles pour la qualité de leurs contributions intellectuelles et techniques apportées au programme de stage professionnel à distance en suivi-évaluation des projets. « La contribution des experts a été extraordinaire. Ils ont accepté sans aucune condition nous accompagner dans cette belle aventure. (…). Cette expérience été une réussite grâce à vos contributions », s’est réjoui Armel Oguniyi. Notre souhait, poursuit le consultant, est que le programme puisse inciter d’autres personnes ou structures à faire de même afin que nous ayons davantage de jeunes évaluateurs émergents dans les processus d’évaluation. Les Experts présents à la cérémonie ont salué l’initiative de la plateforme ar-mel. Ils ont encouragé les JEEs à saisir les opportunités afin de mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris lors de la formation.

Une expérience unique pour les JEEs

Les JEEs ont apprécié la qualité de la formation, la bonne organisation, l’ouverture d’esprit des experts dans le partage d’expérience ainsi que leur disponibilité. Ils ont remercié les formateurs pour les séances de Master class enrichissantes. « Grâce à votre enseignement, nous avons pu acquérir une compréhension approfondie de ce qu’est un MEAL et de ses applications pratiques », a affirmé le porte-parole des JEEs, Cyrille Gouton. Mieux, souligne-t-il, ce qui a vraiment distingué cette formation des autres est votre approche pratique et interactive. Les JEEs ont remercié la plateforme ar-mel pour son amour à la personne humaine en initiant cette formation totalement gratuite et pour sa contribution à la promotion des jeunes dans l’évaluation des projets et programmes de développement. « Votre savoir-être, savoir-faire, et encouragements ont été essentiels pour nous aider à nous concentrer sur notre objectif et à nous motiver à continuer », a ajouté Cyrille Gouton.

Les JEEs ont offert à la plateforme ar-mel, un tableau symbolique, un objet décoratif et un soutien financier qui servira à la connexion internet de la prochaine cohorte de JEEs.

Cathia Sacramento a lancé la 2e édition de stage de formation à distance en suivi et évaluation des projets. Pour être éligible, il faut avoir le Bac + 3 au moins, être novice en suivi-évaluation et avoir accès à l’internet. Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation, un curriculum vitae au plus tard le 31 juin 2023 à l’adresse cathia@ar-mel.net.

Akpédjé Ayosso

A propos de ar-mel

ar-mel (recherche-action, suivi, évaluation et apprentissage) est un groupe de réflexion mondial dirigé par des jeunes qui exploite le pouvoir des preuves pour soutenir une prise de décision significative. Ses solutions sont motivées par l’innovation, l’audace et la créativité, permettant des avantages durables et exceptionnels aux organisations à but non lucratif, aux institutions gouvernementales et aux agences des Nations Unies. Le groupe de réflexion a livré des missions réussies à des partenaires à travers l’Afrique. La vision de ar-mel est la transformation sociale et économique des communautés grâce à des solutions pertinentes, efficaces, percutantes et durables.

