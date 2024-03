La plateforme Binance suspend toutes les transactions en naira

Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, a annoncé l’arrêt de tous les services utilisant le naira, la monnaie nigériane. C’est ce que rapporte le portail Crypto News.

À partir du 5 mars, tous les soldes en naira restants sur les comptes des utilisateurs de Binance seront automatiquement convertis en stablecoin USDT, a indiqué la plateforme dans un communiqué. En outre, Binance cessera complètement de soutenir le naira dans les opérations au comptant, P2P, Auto Invest et Binance Pay.

En février, les autorités nigérianes se sont inquiétées de l’impact négatif des échanges de cryptomonnaies sur la monnaie nationale et l’économie du pays dans son ensemble. Le gouvernement a ordonné aux entreprises de télécommunications de bloquer l’accès à plusieurs plateformes, dont Binance, Coinbase et Kraken.

Deux responsables de Binance, qui se sont rendus au Nigeria pour tenter de résoudre les problèmes, ont été détenus par des agents de sécurité pour un interrogatoire sur la réglementation du marché des devises, note la publication. Les autorités nigérianes ont par ailleurs exigé de Binance une compensation de 10 milliards de dollars pour avoir manipulé le taux de change du naira. De son côté, la commission parlementaire contre les délits économiques et financiers a exigé que le PDG de Binance, Richard Teng, se présente devant elle au plus tard le 4 mars pour témoigner sur des allégations de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent.

