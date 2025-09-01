La piste cyclable de Godomey accueille ses premiers lampadaires

La piste cyclable passant sous l’échangeur de Godomey, récemment réhabilitée, accueille ses premiers lampadaires solaires. Les travaux d’installation ont démarré, ce lundi 1er septembre 2025, entraînant une fermeture partielle du trafic local reliant le carrefour Kindonou.

Dans l’après-midi de ce lundi 1er septembre 2025, la circulation est ralentie sur la piste cyclable de Godomey récemment réhabilitée.

Des poteaux métalliques sont alignés le long de la voie. Des ouvriers, casques vissés sur la tête, manient outils et câbles, tandis qu’un camion-grue soulève et fixe les panneaux solaires.

C’est une nouvelle étape pour ce tronçon longtemps laissé à l’abandon. Jusqu’au lancement des travaux, le 19 octobre 2023, la piste présentait un décor de désolation : pavés arrachés, bosses, nids-de-poule. Les usagers, majoritairement des motocyclistes, y circulaient avec peine, surtout de nuit.

« Circuler la nuit ne sera plus un calvaire », confie un conducteur de taxi-moto. Un autre nuance : « Ces lumières feront le bonheur des motocyclistes. Mais ceux qui roulent sur la chaussée resteront dans le noir, l’éclairage public est hors service depuis des mois ».

M. M.

1er septembre 2025 par ,