La photo numérique pour conserver et valoriser le patrimoine béninois

L’usage de la photographie numérique pour conserver, préserver, et valoriser le patrimoine béninois a été ce vendredi 28 mars 2025, au cœur d’une masterclass animée par le photojournaliste David Gnaha, l’archéologue Dr Gérard Kouagou et le réalisateur Michel Meyer. C’est dans le cadre de l’exposition numérique ‘’Patrimoine 2.0’’ qui se tient au Jardin Botanique de l’Université d’Abomey-Calavi.

« Photo numérique et patrimoine », c’est le thème ayant permis de mettre en lumière le rôle crucial de la photographie numérique dans la conservation et la valorisation du patrimoine béninois. Avec les panélistes David Gnaha, Dr Gérard Kouagou et Michel Meyer, les échanges se sont aussi axés sur les métiers d’archéologue, de photographe et de réalisateur. Selon Dr Gérard Kouagou, enseignant au Département d’Histoire et d’Archéologie de l’Université d’Abomey-Calavi, l’archéologie est l’étude scientifique des civilisations disparues, à partir de leurs vestiges. Grâce aux outils numériques, souligne-t-il, les découvertes archéologiques sont immortalisées et accessibles permettant ainsi de conserver ce patrimoine culturel matériel. « Nous avons la possibilité à chaque fois que nous faisons des fouilles archéologiques de faire des enregistrements sur le processus de fouille. Cela participe donc à la mise en valeur de notre patrimoine », a ajouté l’archéologue.

Avant même de débuter des travaux d’aménagements publics ou privés, explique Gérard Kouagou, il faut faire une fouille archéologique préventive afin de détecter et de sauvegarder les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés et détruits. Il a déploré le manque d’étudiants dans ce domaine au Bénin. « Il faut juste régler ce problème au niveau de la loi en mettant en place l’archéologie préventive. Si l’État prend les décisions idoines qui placent l’archéologie au centre de toutes les préoccupations beaucoup de jeunes vont s’intéresser à la discipline », a affirmé l’enseignant au département d’Histoire et d’Archéologie.

Nécessité de conserver les archives photographiques

Le photo journaliste David Gnaha a quant à lui, insisté sur la nécessité de conserver les archives photographiques. « Dans cette exposition Patrimoine 2.0, il y a beaucoup d’images d’archives utilisées. Si ça n’avait pas été bien stocké on ne serait pas en train de les voir », a indiqué le photojournaliste. A l’en croire, il est primordial de mettre en place un dispositif pour conserver et sécuriser les archives. David Gnaha a également encouragé les jeunes à s’impliquer dans des projets photographiques et à renforcer leurs compétences en participant à divers événements professionnels.

Dans son intervention, le réalisateur Michel Meyer a mis en avant les avancées et les possibilités offertes par le numérique. Il a aussi alerté sur la fragilité des archives numériques face à l’évolution technologique. Waliyou Amzat, mercaticien récemment initié à la photographie, a partagé son enthousiasme après avoir pris part à cette masterclass. « J’ai découvert certains points très essentiels en ce qui concerne la photographie. J’ai appris aujourd’hui que les gens peuvent vivre de la photographie au Bénin », a-t-il indiqué.

L’exposition ‘’Patrimoine 2.0’’ ouverte depuis le 26 mars 2025 met en lumière les enjeux de la préservation et de la valorisation du patrimoine béninois. Il est organisé jusqu’au 4 avril des conférences sur les métiers du patrimoine, des projections cinématographiques, des visites guidées, jeux et ateliers. L’exposition est le fruit d’une collaboration entre l’Ambassade de France près le Bénin, l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), l’Université d’Abomey-Calavi à travers l’Institut National des Métiers d’Art, d’Archéologie et de Culture (INMAAC), ainsi que l’organisation Laboratorio Arts Contemporains.

Akpédjé Ayosso

