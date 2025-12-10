La phase sportive du concours Police démarre ce vendredi 12 décembre

La phase sportive du concours de recrutement de 715 élèves agents de Police aura lieu vendredi 12 et samedi 13 décembre, a annoncé le Ministère de l’Intérieur dans un communiqué radio-télévisé.

Les candidats retenus après l’étude des dossiers au concours de recrutement de 715 élèves agents de Police sont convoqués à la phase sportive. Elle se déroulera les 12 et 13 décembre 2025, selon le communiqué N°026/MISP/DC/SGM/DGPR/SA publié par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

Les postulants subiront une épreuve d’endurance. La distance est fixée à 4 000 mètres pour les hommes. Elle est de 2 000 mètres pour les femmes.

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves sont affichées depuis au siège des douze Directions départementales de la Police républicaine. Elles sont également disponibles en ligne sur la plateforme indiquée par l’administration.

Le communiqué rappelle que les candidats doivent se présenter vendredi 12 décembre à 06h précises, dans leur direction départementale, « munis de toutes leurs pièces constitutives du dossier de candidature ».

Le ministère met en garde contre toute fraude. « Tout candidat, examinateur ou tierce personne, auteur, coauteur ou complice de tricherie (...) sera disqualifié et poursuivi », met en garde le Ministère.

M. M.

