La phase de sélection au recrutement militaire du 9 au 11 juin

Le Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises a informé les Jeunes filles et jeunes gens de 18 à 30 ans préalablement enregistrés lors de la phase d’inscription au concours de recrutement militaire spécial pour le compte de l’année 2023 qu’il sera procédé à la sélection dans les chefs-lieux des douze départements dans la période du vendredi 09 au dimanche 11 juin 2023.

La sélection des jeunes filles et jeunes gens de 18 à 30 ans préalablement enregistrés lors de la phase d’inscription au concours de recrutement militaire spécial pour le compte de l’année 2023 « consistera en une course à pied sur six (06) kilomètres pour les filles et huit (08) kilomètres pour les garçons ». Elle se déroulera dans les chefs-lieux des douze départements dans la période du vendredi 09 au dimanche 11 juin 2023, selon un communiqué du Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises en date du 31 mai.

« Le rassemblement des candidats est prévu pour 06 heures dans chaque département. (…) Le calendrier de passage des Communes sera affiche dans les préfectures », a précisé le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi.

Les points de rassemblement par département

Les candidats du département de l’Alibori sont attendus à l’Entrée du camp militaire de Kandi, ceux de l’Atacora se rassembleront à l’Agence Ecobank de Natitingou.

Les autres points de rassemblement sont respectivement : Carrefour Toussaint Louverture (Atlantique) ; Entrée Ouest du camp militaire de Dassa-Zoumè (Collines) ; Préfecture d’Aplahoué (Couffo) ; Devanture de la Mairie de Djougou (Donga) ; Fin pavé Fidjrossè sur la route des pêches (Littoral) ; Préfecture de Lokossa (Mono) ; Carrefour cinquantenaire (Ouémé) ; Carrefour Nocibe, route de Pobè (Plateau) ; Carrefour Lapin à Abomey (Zou).

