La phase 3 du MicroCrédit Alafia démarre avec des virements allant à 200.000f

La Place Tabéra de Parakou a vibré ce jeudi 02 octobre 2025 à l’occasion de la cérémonie de lancement officiel de la Phase 3 du Microcrédit Alafia, sous la présidence de Madame Véronique TOGNIFODE, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Aux côtés de la Ministre, plusieurs personnalités ont honoré de leur présence l’événement. Il s’agit, entre autres de Monsieur Conrad GBAGUIDI, Président du Conseil Économique et Social, la Ministre Conseillère aux Affaires sociales, à la microfinance et à la fonction publique Mme Mariam DJAOUGA SACCA, le Ministre conseiller à l’agriculture M. Sacca Kina BIO GUERRA, des députés à l’Assemblée nationale, l’ancien Ministre de l’Énergie et des Mines, Monsieur Samou SEÏBOU ADAMBI, le Préfet du Borgou, le Maire de Parakou et ses collègues de plusieurs communes du département, les responsables des SFD partenaires, les opérateurs GSM associés, ainsi que des sages, notables, cadres de l’Administration et surtout de nombreuses femmes bénéficiaires venues témoigner.

La cérémonie, empreinte de chaleur et d’enthousiasme, a démarré par le mot de bienvenue du Maire de Parakou, suivi de l’intervention du Directeur Général du Fonds National de la Microfinance, Monsieur Joël AFFOYON, qui a rappelé les objectifs de cette nouvelle phase. Des témoignages poignants de bénéficiaires ayant déjà reçu leur financement ont illustré les transformations concrètes du programme dans les ménages et les activités économiques.

Le lancement ayant été simultané dans tous les départements du Bénin, la Ministre TOGNIFODE s’est connectée en ligne avec d’autres points focaux FNM de certaines communes du pays, qui ont exprimé leur reconnaissance pour cette évolution majeure du MCA.

Dans son discours, la Ministre a rappelé le diagnostic sans complaisance de 2016 : « un microcrédit politisé, opaque, marqué par des rançonnements et des lenteurs ». Elle a souligné la volonté du Gouvernement de corriger ces dérives par une digitalisation intégrale, un allègement des conditions d’accès ; tout en rappelant l’importance du remboursement des crédits pour la durabilité du produit.

Aujourd’hui, les résultats parlent d’eux-mêmes. Plus de 49,9 milliards de FCFA déjà injectés, au profit d’environ 800 mille bénéficiaires dont 82 % de femmes, et désormais des crédits accessibles jusqu’à 200 000 FCFA avec des conditions simplifiées et des frais de retrait et de remboursement totalement gratuits.

La joie des bénéficiaires, émues de voir leurs efforts soutenus était visible ; il en était de même pour les sages et notables témoins de ce progrès social. On pouvait aussi noter l’engagement réaffirmé des élus locaux, à travers le Maire de Parakou, de veiller à un suivi rigoureux pour garantir la pérennité du dispositif.

À travers cette Phase 3, le Gouvernement réaffirme sa détermination à bâtir un social structuré, pensé pour profiter réellement aux populations vulnérables et contribuer durablement à la lutte contre la pauvreté.

