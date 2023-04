La phase 2 du projet Asphaltage tarde à démarrer

A Zogbadjè, quartier situé dans la commune d’Abomey-Calavi, non loin du campus universitaire, deux malfrats ont été abattus au petit matin du samedi 15 avril 2023. C’est à la (...)

Le Bénin pourra mettre fin à l’importation des produits congelés d’ici l’année 2025. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a exprimé l’ambition du gouvernement (...)

Un avocat stagiaire et un faux protocole de la Cour suprême risquent 5 ans de prison ferme dans une affaire de trafic d’influence et escroquerie. Leur audience a eu lieu (...)

Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) organise la 21e édition du concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de (...)

